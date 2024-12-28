Війна вступає у завершальну фазу: в Мережу злили варіанти "мирного плану"

Аналітики прогнозують, за якими сценаріями може завершитися російсько-українська війна та які сценарії майбутньої безпеки можливі для України. Деталі – в ексклюзиві TSN.ua.

Війна в Україні вступає в свою завершальну фазу, і угода про її припинення здається більш ймовірною, ніж будь-коли. Про це пишуть західні ЗМІ. Дональд Трамп заявив, що вирішення конфлікту в Україні – його основний пріоритет. Водночас Зеленський наголосив, що замороження війни чи капітуляції не буде.

Тим часом, аналітики прогнозують, за якими сценаріями може завершитися російсько-українська війна та які сценарії майбутньої безпеки можливі для України. Деталі – в ексклюзиві TSN.ua.

Україна не піде на заморожування війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова капітулювати перед Росією чи погоджуватися на заморозку війни. За його словами, Україна вже багато років бореться за свій суверенітет і не збирається відмовлятися від незалежності через будь-які зовнішньополітичні рішення. Глава держави додав: "Трамп знає про бажання не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки б президентів чи прем'єр-міністрів не прагнули оголосити про припинення війни, Київ не буде здаватися чи відмовлятися від своєї незалежності".

Водночас Зеленський зауважив, що обраний президент США Дональд Трамп прагне якнайшвидше знайти вирішення цього конфлікту, однак наразі не має доступу до всіх необхідних даних. Зараз Трамп ще не перебуває в Білому домі, а тому не має доступу до всієї інформації — розвідки, Пентагону, дипломатичних каналів тощо. Коли він матиме такий доступ, Україна зможе говорити на одному рівні, володіючи однаковим обсягом інформації.

Путін відкритий для обговорення угоди про припинення вогню?

Видання NYT пише, що Україна бореться: з літа вона неухильно втрачає позиції, її армія стикається з дедалі гострішою нестачею солдатів, а Росія у 2024 році отримала в шість разів більше території, ніж за весь 2023 рік. Після довгих обіцянок не поступатися будь-якою територією Росії, президент України Володимир Зеленський нещодавно визнав, що українській армії зараз не вистачає сил, щоб звільнити всю тимчасово окуповану територію військовим шляхом. Однак, Зеленський наголосив, що відмовитися від окупованих територій Київ також не може, адже це заборонено Конституцією.

Попри залучення величезних ресурсів у війну, диктатор Путін все ще не контролює всю Донецьку, Херсонську та Запорізьку області України, які разом із Луганською є частиною його проголошених цілей. Він також почав окреслювати свої умови припинення вогню — навіть тоді, коли його війська просуваються вперед, і до того, як йому вдалося повністю вибити українські війська з тих частин Курської області РФ, які вони захопили в зухвалому бою в серпні.

Видання Reuters, посилаючись на п’ять джерел, обізнаних з кремлівським мисленням, пише, що Путін відкритий для обговорення угоди про припинення вогню в Україні з Дональдом Трампом, але виключає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від прагнення вступити до НАТО. Новообраний президент США Трамп, який пообіцяв швидко покласти край конфлікту, повертається до Білого дому в період домінування Росії на фронті. Москва контролює частину України та просувається найшвидшими темпами з перших днів вторгнення 2022 року.

Reuters пише, що за словами трьох осіб, які побажали залишитися анонімними для обговорення чутливих питань, може бути місце для переговорів щодо точного поділу чотирьох областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Росія також може бути відкритою для виходу з відносно невеликих частин території, які вона контролює в Харківській і Миколаївській областях, на півночі та півдні України, заявили двоє чиновників. Путін також неодноразово заявляв, що будь-яка угода про припинення вогню має відображати "реалії" на місці, але не короткочасне перемир’я, яке, за його словами, дозволить Заходу переозброїти Україну.

Трамп – єдина людина, яка може об’єднати обидві сторони?

Директор із комунікацій Трампа Стівен Ченг сказав Reuters про нового президента США, що “він — єдина людина, яка може об’єднати обидві сторони для мирних переговорів і працювати над припиненням війни та припиненням вбивств".

Майбутнє самого Криму не обговорюється, заявили всі російські офіційні особи. Один із високопоставлених чиновників, обізнаний з обговореннями на найвищому рівні в Кремлі, сказав, що Заходу доведеться прийняти "сувору правду", що вся підтримка, яку він надав Україні, не може перешкодити Росії виграти війну.

Відповідаючи на запитання, як може виглядати можливе припинення вогню, двоє російських джерел послалися на проєкт угоди, який був майже схвалений у квітні 2022 року після переговорів у Стамбулі, і який Путін публічно називав можливою основою для угоди.

Дональд Трамп пообіцяв швидко припинити війну, і йому не бракуватиме важелів для цього – він може припинити військову допомогу Україні, якщо вона не буде вести переговори, і збільшити її, якщо Путін відмовиться сісти за стіл переговорів. Але, попри те, що різні пропозиції щодо угоди висловлювалися як приватно, так і публічно, неясно, чи є наразі у Трампа справжній дієвий план.

Чотири можливі сценарії майбутньої безпеки України

7 грудня Зеленський зустрівся з Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі — це була перша особиста зустріч глави України з Трампом після виборів. І президент України, очевидно, використав можливість наголосити на важливості гарантій безпеки для України. Видання The New York Times пише про чотири можливі сценарії майбутньої безпеки України.

Перший. Зеленський хоче, щоб Україна стала членом НАТО, але це, ймовірно, залишиться неможливим, оскільки щонайменше сім країн альянсу виступають проти вступу або пропонують відкласти його на невизначений термін.

Другий. Можлива коаліція, готова забезпечити захист України, проте без участі США. Така угода не буде надійною. Трамп, ймовірно, не підпише подібну домовленість.

Третій. Розміщення європейський військ в Україні після війни задля контролю щодо припинення вогню.

І четвертий – озброєний нейтралітет – ще одна можливість, але для України це буде малоприйнятним. Така модель вимагатиме від РФ гарантій невтручання, а від України – відмови від НАТО та розміщення іноземних військ на своїй території.

Три варіанти “мирного плану”

Тим часом, видання Reuters пише, що команда Трампа вже запропонувала три варіанти мирного плану щодо війни в Україні. Абсолютно всі не передбачають вступу України до НАТО.

Перший варіант – від Кіта Келлога, який стане спецпосланцем США з питань України та має відвідати Київ вже на початку січня. План Келлога передбачає заморозку конфлікту по поточній лінії зіткнення і примус Росії та України сісти за стіл переговорів.

У статті зазначається, що новообраний американський лідер надасть Україні більше зброї, лише якщо держава погодиться на мирні переговори.

Водночас Трамп попередить Росію про збільшення допомоги для Києва у разі, якщо Москва відмовиться від переговорів. Києву будуть запропоновані гарантії безпеки з боку США, які можуть передбачати збільшення постачань зброї після укладення мирної угоди.

Другий варіант запропонував обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він виступив проти допомоги Україні. Відповідно до його плану, мирна угода між Києвом та Москвою може передбачати демілітаризовану зону на нинішніх лініях фронту, яка буде "потужно укріплена" для запобігання подальшим вторгненням з боку РФ.

Третій варіант запропонував колишній виконувач обов’язки керівника розвідки Річард Гренелл. Він виступав за створення "автономних зон" на сході України.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВІЙНА ВСТУПАЄ В ЗАВЕРШАЛЬНУ ФАЗУ?! В Мережу злили варіанти "мирного плану"!

Нагадаємо, 22 грудня Дональд Трамп заявив, що чекатиме на зустріч із Путіним, адже той раніше казав, що хоче зустрітися з ним "якомога швидше".

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