"Війна вже карабкається у нас по Криму": перелякана мешканка Севастополя розповіла про вибухи

Військовий експерт каже, що атаки по окупантах в Криму стають буденним явищем.

Після нічних вибухів в окупованому Севастополі, які вважають найпотужнішими за весь період окупації, місцеві мешканці кажуть, що в Крим остаточно прийшла війна.

"Протягом останнього часу це вже другий випадок, коли відчуваєш, що війна поруч. Вдруге за рік я прокинулась вночі від звуків вибухів. Цього разу було дуже гучно, було таке відчуття, що десь навіть повилітало скло, але, як потім з'ясувалось, крім кораблів, більше нічого не постраждало. Але все одно війна карабкається по Криму", - на умовах анонімності розповіла ТСН.ua мешканка Севастополя.

Удар по тому, що активно дошкуляло

Своєю чергою, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі для ТСН.ua висловив думку, що цей удар поки не означає того, що почалось звільнення Криму в широкому розумінні цього слова.

"Поки що ні. Те, що сталось у Севастополі – це показовий інцидент, - каже Олександр Коваленко. – Були знищені або пошкоджені важливі дві одиниці - російський десантний корабель та підводний човен, який довго дошкуляв нам. Таких у Чорному морі шість, вони можуть підходити непомітно у підводному стані до нашого узбережжя та запускати "Калібри". Я б не казав про те, що щось почалось. Те, що сталось – буденне явище. Так і повинно бути. Крим – це тимчасово окупована територія України. Допоки наші війська не можуть поки що вийти до адміністративних меж Крима та розпочати іншу військову операцію по звільненню півострова, доцільно наносити по військовим об’єктам удари".

За словами Коваленка, є підстави вважати, що десантний корабель та підводний човен, про які йдеться, брали активну участь у війні проти України.

"Усі великі десантні кораблі Росії, які присутні в Чорному морі, вони використовувались для перевезення особового складу, техніки, для мінування. А підводний човен є носієм "Калібрів", - каже Олександр Коваленко.

До цього експерт додає, що цей удар можно назвати передвісником заходів, направлених на звільнення Криму.

Крім цього, Коваленко каже, що у росіян не залишилось безпечних місць ні в Чорному морі, ні в Росії.

"Бавовна" в Севастополі 13 вересня

В Севастополі вночі 13 вересня прогриміла серія вибухів, після яких окупаційна влада заявила про атаку на судноремонтний завод імені Орджонікідзе та про 24 постраждалих.

У Міноборони РФ стверджують про атаку крилатими ракетами та трьома безекіпажними катерами. Там також заявили про пошкодження двох кораблів.

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