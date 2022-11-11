Війна взимку: експерт попередив, що на російські війська чекають жахливі умови

Під час війни взимку російські війська опиняться в жахливих умовах через погане екіпірування, забезпечення, бої на чужій території та відсутність волонтерської й іноземної допомоги. Це зіграє на користь України.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів політичний експерт Станіслав Желіховський.

"Війська Росії перебувають у дуже жахливих умовах. Вони не є настільки екіпірованими, як українські. Вони не мають такого забезпечення. Вони взагалі воюють на ворожій для них території і не отримують базових компонентів функціонування на полі бою. Якщо якісь українські солдати можуть не мати гіпотетично якісь умови, їм можуть в цьому допомогти місцеві жителі. Хоча б банально – дати їм зігрітися, якісь види харчування чи одягу", – пояснив експерт.

Він також зазначив, що великим мінусом для окупантів на полі бою взимку стане відсутність волонтерської допомоги від їхніх співвітчизників.

"Нас цій війні якоюсь мірою навчила сама ж Росія. Адже в Росії, мабуть, забули, що Україна воює вже більше восьми років через рішення самого ж Кремля. І ми вже готові до таких умов. Адже ми пам’ятаємо, якою армія була в 14-му році, як волонтери, громадські активісти збором коштів допомагали армії піднятися. І ми завжди допомагаємо своїм Збройним силам. Зараз для нас це не є якоюсь новинкою, ми вже звикли до цього. А росіяни завжди вважали, що війна десь там далеко. Тобто пропаганда сама зіграла злий жарт проти російського війська і громадян, які не знають, що робити в цій ситуації, як допомогти власним військовикам, які перебувають у зоні бойових дій. Тому це нам на користь", – розповів Желіховський.

Нагадаємо, попри однакові погодні умови взимку, російським військовим буде набагато важче на фронті, ніж українській армії. Перевагу на полі бою взимку матимуть ЗСУ – таку думку висловив екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес.

Тож якщо б бойові дії взимку припинилися, це пішло б лише на користь російській армії, повідомили американські аналітики.

Генерал Збройних сил США Девід Петреус вважає, що ЗСУ не будуть уповільнювати свій оперативний наступ із настанням зими. Водночас у росіян виникне дуже багато проблем через слабку логістику, зруйновані мости і колії, відсутність теплого одягу та брак озброєння.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що після звільнення Херсона не буде жодного заморожування бойових дій і ЗСУ звільнятимуть території, незалежно від погоди.

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