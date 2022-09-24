Війна як норма, поки в телевізорі: європейські країни обурені рішенням Німеччини пускати ухилянтів із РФ

Берлін буде шукати спільне рішення з іншими країнами Євросоюзу, заявляють у німецькому уряді, щоб прихистити росіян, які тікають від мобілізації. Обіцяють у кожному випадку перевіряти, чи не приїхав під виглядом ухилянта російський ФСБівці, йдеться в ТСН.

Німці знову шукають “хороших росіян”, вони готові приймати в себе громадян Росії, які тікають від путінської мобілізації. Про це оголошує міністерка внутрішніх справ Німеччини майже одразу, як Путін оголошує збір свіжої сили для російської війни проти України. Дезертирам загрожують репресії і як правило вони можуть отримують притулок у Німеччині – пише німецька міністерка в своєму Твітері. «Ми вже адаптували відповідну практику - Відомства з питань міграції. Звичайно надання політичного притулку буде вирішуватися в кожному окремому випадку, також завжди буде проводитися безпекова перевірка», - зазначає Ненсі Фезер.

Всі, хто мужньо виступає проти і наражає себе небезпеку, може подати заяву на отримання притулку в Німеччині через політичне переслідування, додає представниця німецького уряду. Її позицію підтримують німецькі політики з усіх урядових партій та найбільшої опозиційної партії. Представниця партії «Зелених» у Бундестазі заявляє, хто не бажає брати участь як солдат у вбивчій агресивній війні Путіна проти України і тому біжить з Росії, тим варто надати політичний притулок у Німеччині. Тепер Берлін збирається вимагати від Європи запровадити загальну європейську програму прийому російських «уклоністів».

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«Багато росіян, які належать до мобілізації, не хочуть йти на цю війну. Це хороший знак. Росіянам потрібно залишити відкритим шлях виїзду в Європу і також в Німеччину», - переконаний речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт.

Тим часом східна Європа гостинність німців не підтримує - Литва, Латвія, Естонія та Польща припинили пускати росіян взагалі. Кордон проходять тільки дипломати і хто має в ЄС родичів. «Ці люди мали багато часу, щоби визначитися зі своєю позицією щодо цієї війни. Я не розумію ситуації, коли ми пускаємо людей в Литву з гуманітарних мотивів тільки тому, що війна для них була нормальною, коли вони дивилися її по телевізору, сидячи на дивані, однак війна перестала бути для них нормальною, коли їх уряд і Шойгу покликали їх до армії», - озвучує позицію прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте.

Поки росіяни штурмують кордони Фінляндії, Гельсінкі уже оголосили про обмеження на в’їзд. Більше жодних туристичних поїздок для росіян, можуть переглянути і чинність уже виданих шенгенських віз. Пускатимуть у країну тих, хто має в ЄС родичів, роботу чи навчання. Уряд Фінляндії сподівався прийняти таке рішення на рівні Євросоюзу, однак вирішили не чекати. Обмеження на в’їзд для росіян почнуть діяти від наступного тижня.

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