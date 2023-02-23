Війна, якої очікували, однаково почалася несподівано: хто заспокоював українців і хто втік до початку вторгнення

Багато місяців Росія стягувала війська до українських кордонів. Тривожні попередження з детальним планом нападу надходили від розвідки, але українців продовжували запевняти, що все обійдеться. 24 лютого багатьох застало зненацька, йдеться в ТСН.

Листопад 2021 року. Біля кордонів України під виглядом чергових навчань скупчуються майже сто тисяч російських військових. “Це накопичення буде продовжуватись і вийде на пік приблизно в кінці січня”, - так 21 листопада в інтерв'ю виданню Military Times керівник української військової розвідки Кирило Буданов прямо говорить, що Росія готує вторгнення.

"Росія готується до нападу наприкінці січня, або на початку лютого. Така атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські, а також танкові атаки з десантними штурмами на сході, в Одесі та Маріуполі та вторгненням через сусідню Білорусь. Напад, який готує Росія, буде набагато більш руйнівним, ніж усе, що бачили раніше в конфлікті, що почався у 2014-ому", - зазначає Кирило Буданов в інтерв'ю Military Times 21 листопада 2022 року.

Видання публікує і мапу напрямків удару. Вже за кілька місяців стане зрозуміло - вона була дуже точною. Однак тоді прогнози Буданова багатьом видавались занадто похмурими. Економіст та популярний на українських каналах коментатор Андрій Ілларіонов категорично оголошує: це - дезінформація. “Наразі загрози великомасштабного наступу російських військ на Україну немає. Великомасштабного наступу багатотисячних угруповань, БТГ, відповідно до цієї карти, яка була опублікована 20 листопада на ресурсі Military Times разом з інтерв'ю начальника ГУР Буданова – ось цього варіанту немає. Ось ця карта є тим яскравим прикладом пропагандистської війни… Це – дезінформація”, - твердить з екранів він.

Грудень 21 січень 2022 року. Кількість російських військ на кордоні подвоюється. Та попри це, українців продовжують заспокоювати.

Іноземні розвідки діляться з Україною детальною інформацією щодо російської загрози. Буданов підтверджує: ці дані збігаються з українськими, та численні попередження і навіть дати ймовірного вторгнення, які називали західні медіа з посиланням на джерела у спецслужбах та урядах, уже помітно дратують українську владу, занепокоєну втечею інвесторів та іншими наслідками посіяної тривоги для економіки. Президент Зеленський 19 січня записує звернення, яким критики дорікають йому й досі. “Ці ризики існують не один день, і вони не стали більшими, більшим став ажіотаж навколо них. Все під контролем і все йде за планом. В квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, вихідні, сонце, шашлики, День перемоги”, - звучить від президента.

Деякі топ-посадовці продовжують відкрито ставити під сумнів попередження від США. Навіть кепкують: просимо наперед оголосити всі дати майбутнього нападу. “Більшість народу, побачивши, що три, чотири, п'ять "точних дат" вже минуло, зрозуміли, що це просто залякування людей і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому США так роблять, але це точно працює не на користь економіки України…”, - заявляє у журналістам Давив Арахамія.

Поки в Україні західні джерела критикують за алармізм, російські топ-посадовці, а ще білоруський диктатор Лукашенко так само в один голос запевняють: ні-ні, вони не нападатимуть.

Всередині лютого іноземні держави починають масову евакуацію своїх посольств з Києва та закликають своїх громадян негайно залишити Україну. Виїжджати наказують навіть військовим інструкторам. Евакуює своїх дипломатів і Росія. В аеропорту Бориспіль один за одним сідають літаки із західною зброєю. У цих транспортниках - лише легка оборонна зброя, адже навіть ті країни, які найбільше підтримують Україну, не вірять, що ми протримаємось довше трьох днів.

Також читайте Улюблена сіль українців із Соледара знову на полицях, але в меншому пакуванні і досить дорого

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба згадує свою зустріч у Білому Домі 22 лютого. “Вони виходять і кожен кидає на мене буквально прощальний погляд. Начебто щойно відбувся консиліум лікарів і там вирішили, що у вас 4 стадія раку. Кожен із них потис мені руку, зробив такий співчутливий зітхання і пішов далі… Всі зійшлися на думці, що 72 години і кінець Україні”, - розповідає він.

Навіть президент Байден, каже Кулеба, натякав йому, що час подумати про дітей та евакуацію. “Він мені каже: «Пане міністре, ви повинні завжди думати про своїх дітей". Коли тобі в Білому домі, в Овальному кабінеті президент США каже, що це, звичайно, добре, що ти міністр і думаєш про те, як захистити свою країну, але перш за все ти – батько і мусиш думати про своїх дітей”, - пригадував Кулеба.

Зеленський запрошує президента Байдена приїхати до України, але тоді він запрошення не приймає. Натомість в Україну мало не щодня приїздять іноземні лідери. Своєю присутністю вони ніби захищають Україну від катастрофи, та, звісно, це - ілюзія. Останніми 23 лютого Україну відвідують найближчі сусіди - президенти Литви і Польщі. Згодом польський президент зізнається - прощався із Зеленським з відчуттям, що це може бути остання зустріч з ним. “Так, була думка, що я його бачу, можливо, востаннє. Так, був момент, коли ми прощались. І мене пробрало до мурах, коли він сам сказав, що це може бути наша остання зустріч”, - згадував Дуда.

Чартерні рейси один за одним вилітають з Борисполя, вивозять олігархів, деяких депутатів та бізнесменів. Лише за один день - 13 лютого таких рейсів було два десятки. 23 лютого, після того, як Путін визнає суверенітет квазіутворень на Донбасі, в Україні запроваджують надзвичайний стан. За кілька годин до нічного російського вторгнення найпопулярніші експерти продовжують запевняти, що загроза не більша, ніж завжди.

“Уявімо неймовірне і дуже погане: почалась повномасштабна війна. Яка мета у Путіна? 200-тисячне угруповання недостатнє для того, щоби захопити навіть одне велике місто. Захопити великі території чи міста їм не вдасться. Це неможливо. Наприклад, Маріуполь або Харків. Маріуполь – 400 тисяч населення, його неможливо захопити”, - каже в ефір Олексій Арестович.

“Там, де Росія може понести втрати, вони не сунуться. Ті війська, які зараз стоять вздовж кордонів України, вони не розгорнуті до штатів війни”, - переконує Олег Жданов.

Пізніше влада пояснювала: військові готувались, як належить, а от решті українців довелось покладатись на власні передчуття, щоби уникнути паніки і хаосу.

Натомість точно знали про напад депутати від ОПЗЖ. Чимало представників фракції Медведчука завчасно вилетіли з України і досі не повернулись.

Читайте також:

“Вони тут штабелями лягають”: російський наступ на Донбасі руйнують українські військові

Великий прихисток і волонтерський хаб: як Львівщина стала надійним тилом у перший рік великої війни з РФ

Росія може поширити "СВО" і на Молдову: експерт вказав на ознаки підготовки