"Війна йде не за планом Путіна": Столтенберг закликав членів НАТО посилити підтримку України

Саме про це свідчить указ очільника Кремля про початок часткової мобілізації в РФ. Крім того, таке рішення диктатора веде до ескалації конфлікту.

Про це в ефірі марфону "Єдині новини" в слоті ТСН сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Він (Путін - Ред.) думав, що зможе взяти Україну під контроль за кілька днів. Українські сили, їхня хоробрість, їхня відданість дозволила витіснити російські сили з району на півночі навколо Києва. Потім українці змогли зупинити російський наступ на Донбасі, а тепер українські сили змогли повернути територію. Це дуже обнадійливо і свідчить про професіоналізм українських сил, мужність українського народу, а також про силу українського політичного керівництва", - висловився генсек.

Він також наголосив на тому, що членам Альянсу потрібно активізувати та посилювати підтримку України. За словами Столтенберг, йдеться не лише про Україну, а й про їхню підтримку. Адже важливо, аби "президент Путін не переміг в Україні".

Генеральний секретар НАТО зауважив, що українські Збройні сили мають отримувати ще більш досконалу зброю. Адже підтримка союзників та партнерів "кожного дня змінює ситуацію на полі бою".

"Нам потрібно бути готовими до зими. Зима наближається. Ми також дуже зосереджені на тому, як забезпечити більше зимового одягу та спорядження для українських сил, а також бути готовими, що європейці платять вищі рахунки за електроенергію, вищі ціни на продукти харчування. Але моє послання до Європи полягає в тому, що ми платимо ціну, яка вимірюється в євро. Україна щодня платить ціну, яка вимірюється життями, втраченими життями щодня. Тому ми просто повинні об’єднано підтримати Україну. І сьогоднішня ескалація президента Путіна робить це навіть біль важливим", - наголосив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленськиі віртуально звернувся до Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй. Він наголосив, що Україна спроможна повернути усі свої території за допомогою зброї, але потрібні час і допомога. Після його виступу учасники Генасамблеї аплодували стоячи.

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