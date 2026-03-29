Війна з Іраном докотилась до наших супермаркетів: що буде з цінами на їжу

Золота солярка та дефіцит рук: чому цьогорічна посівна стане найдорожчою / © pixabay.com

Війна з Іраном докотилась до наших супермаркетів.

Що буде з їжею? І чому вже зараз шокують нас цінники, вивчала журналістка ТСН.Тижня Ірина Коваленко! Вона зазирнула в корінь! І пішла до тих, хто зараз сіє і садить те, що будемо потім їсти. Що прогнозують аграрії на тлі подорожчання дизеля і добрив? І чи час нам згадати про свою картоплю на дачах, йдеться у сюжеті ТСН. Тижня

Ця посівна суттєво відрізняється від минулорічної за багатьма чинниками. Це і погода, адже на полях лишилося чимало води, тож деякі культури доведеться сіяти заново. Зараз активніше сіють на півдні країни. Утім, якою буде вартість майбутнього врожаю? Адже пальне, добрива і електрика суттєво додали у ціні.

Олександр Чубук з Київщини — фермер із 30-річним стажем. Сніжна зима лишила багато вологи в ґрунті.

«Я знаю багато полів з озимим горохом, які вже передискували, бо він не витримував морози. Передискували, значить, воно змерзло і вже його посіви ці знищили, бо вони змерзли. Така сама ситуація і з ріпаком», — каже Чубук.

Пальне

Їх пересіватимуть знову. А це означає — додаткові витрати. Цьогоріч у аграріїв цих витрат просто купа! Насамперед, дизель, він же соляра. Яка зросла в ціні майже удвічі. За рік на 1 гектар йде 80 літрів палива. Олександр складає неприємну аграрну арифметику.

«Коли вона була по 40, хай по 50, то це було 4 тисячі. Коли сьогодні удвоїлося, то це вже буде 8», — зазначає фермер.

Це якщо ціна нафти, а відповідно і пального не зростатиме далі.

Добрива

«Тепер беремо мінеральне добриво. Мінеральне добриво подорожчало десь на 30%. Коли порахувати ці 30%, це ще тисяч 2-3 вискакує. Тобто 5-6 тисяч — це вже на цьому збільшуються витрати на одному гектарі. Більше половини всіх добрив, які використовуються, а може більше відсотків 70. Це азотна група», — пояснює Чубук.

Певну частину азотних добрив фермери закупили восени. Утім їх треба буде купувати ще і по новій ціні. Здорожчання добрив азотної групи, або ж карбаміду — теж пов’язане із тою самою Ормузькою протокою. Країни Перської затоки прямо чи опосередковано забезпечують 49% світового експорту карбаміду. Україна не купує напряму добриво з Катару, наприклад. Як і пальне. Але тут історія та сама — світовий глобальний ринок. Коли чогось десь стає менше — то ціни на це зростають в усьому світі. У нас ще ситуація загострюється із постійними ударами росіян на наші порти.

«Я не думаю що будуть економити на паливі, а на мінеральних добривах — так. Тому що ніхто не знає яка буде ціна на сировину пізніше реалізовану. А зараз витрачати дуже великі кошти не підсилу всім», — зазначає Денис Марчук, заступник Всеукраїнської аграрної ради.

Мобілізація і нестача робочих рук

Ще одна проблема аграріїв — катастрофічна нестача робочих рук.

«Один тракторист, один комбайнер у мене в Збройних Силах, сьогодні працює один механізатор. Ну і такі, як я, пенсійного віку. Я працюю сам на тракторі», — розповідає фермер з Київщини Чубук.

Овочі і м’ясо теж додадуть у ціні

Вкрай важко зимували і овочі у теплицях. Адже тут у теплиці взимку треба і температуру підтримувати для рослин, в ідеалі +18, і досвічувати лампами — взимку до 18 годин. Дотриматися цих умов не завжди вдавалося.

Хоча зараз сонячних днів більшає і теплішає, теплиця все одно використовує пальне — дизель. Крім того, потрібні добрива. І далі треба буде купувати добрива по новій ціні. Салати в супермаркетах точно почнуть дорожчати. Власне як і майже будь-яка інша продукція, яку виготовляють, використовуючи електрику, бо тариф для бізнесу зріс, добрива чи паливо.

«Значна кількість дизпалива використовується для роботи генерацій і для ферм, які задіяні в щоденній роботі по утриманню ВРХ чи свинокомплексів чи птахофабрики — вони щодня змушені генерувати велику кількість електроенергії», — каже Денис Марчук.

Що буде з курсом валют

Складна зима із вимкненням електрики, а зараз підвищення цін на пальне вже зумовило підняття цін на прилавках. А як вплине на це майбутній врожай і до чого тут курс валют?

Імпортні товари, яких у нас чимало або ж у виготовленні вітчизняних використовують імпортні складники — залежать від курсу. Плюс імпортери в ціну товару додають валютні ризики.

«Якщо ви думаєте, що прийшовши в якийсь український магазин, купуєте імпортну річ по 44 гривні за долар за долар, то ви глибоко помиляєтеся. Там всі 50 гривень є», — каже економіст Олег Пендзин.

Долар росте, а гривня падає — бо ми поки що не маємо стабільної макроекономічної ситуації — тобто фінансування. Від якого ми залежні. Обіцяні 90 мільярдів доларів ЄС лишаються обіцяними.

А от ціни на осінь 2026 року сформує майбутній врожай. Тут і ціни на пальне і добрива, якими вони будуть ми не знаємо. Все залежить від тривалості війни у Перській затоці. Однак суттєву вагу має і сам врожай — тобто скільки зерна зберемо. Тут теж невідомість.

Попри все фермер Олександр Чубук налаштований оптимістично. Каже, всі шукають як зекономити. Навіть — змінив дизельне авто на електрокар.

Нагадаємо, у відповідь на зростання ціна на АЗС, Кабінет міністрів запустив «кешбек на пальне». В уряді вважають, що він забезпечить підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.

Раніше експерти Сергій Куюн та Олександр Сіренко спрогнозували ціни на бензин А-95 та дизель у квітні 2026 року.