Війна з МАФами в Києві: чому 80% кіосків загрожували місту катастрофою та як реагують підприємці

Демонтовані МАФи / © ТСН

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У Києві виходить на новий етап масштабна та безпрецедентна кампанія з очищення міського простору від хаотичної торгівлі. Комунальні служби практично завершили масштабний демонтаж незаконних кіосків на Правому березі і тепер активно беруться за Лівобережжя. Малі архітектурні форми (МАФи), які роками буквально обліплювали ключові транспортні розв’язки, сквери та виходи зі станцій метро, ліквідовують десятками щодня.

Куди саме діваються примусово демонтовані торговельні ятки, яку небезпеку вони становили для інженерних мереж міста — у репортажі кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

Чому у Києві демонтовують МАФи

Прямо зараз уздовж ліній швидкісного трамвая спецтехніка «Київблагоустрою» за допомогою масивного гідравлічного ковша перетворює черговий незаконний кіоск на купу брухту — споруда стояла без жодних дозволів прямо на зеленій зоні.

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Виконроб підприємства Олег Йосипович Ейсмонт, на чиєму рахунку вже десятки прибраних із вулиць об’єктів, зазначає, що незадоволені власники іноді трапляються, але абсолютна більшість перехожих реагує позитивно: «Люди по-різному. Часто дякують, що прибираємо цей безлад, цю антисанітарію. В основному дякують».

У столичній мерії нагадують, що рішення про тотальне очищення вулиць від хаотичних споруд не є самовільним — його ухвалили після всебічного великого громадського обговорення. Під час офіційного опитування колосальні 82% киян чітко проголосували за те, щоб радикально зменшити кількість торгівельних точок на території міста, звільнивши простір для пішоходів. Самі містяни зазначають, що краще бачити навколо чисту зелену зону, ніж ці «халупи та майстерні».

За офіційними даними КМДА, на момент початку активної фази реформи в Києві накопичилося близько 8000 незаконних МАФів. Більшість із них не сплачували жодних податків до бюджету, грубо порушували елементарні санітарні норми та створювали реальну смертельну небезпеку для життєдіяльності всього мегаполіса в разі надзвичайних ситуацій.

Михайло Буділов, директор Департаменту територіального контролю міста Києва: «Близько 80 відсотків усіх столичних МАФів фізично знаходяться прямо на критичних інженерних мережах. Під ними проходять стратегічні комунікації „Київгазу“, „Київтеплоенерго“ та „Київводоканалу“. У разі аварії чи прориву труби такі незаконні споруди унеможливлюють швидкий доступ ремонтної техніки та створюють величезну потенційну загрозу для житлових масивів».

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Демонтаж МАФів / © ТСН

«Цвинтар кіосків» та бліндажі для передової

У мерії наголошують, що перед кожним знесенням власників кіосків завчасно попереджають офіційними приписами та просять демонтувати об’єкт самостійно. Проте на цей цивілізований заклик відгукується лише близько третини підприємців. Решту покинутих яток комунальники примусово завантажують на платформи та вивозять на спецмайданчик на околиці міста.

Тут вивезені кіоски за законом зобов’язані зберігати цілих три роки. Протягом цього терміну судової давності законні власники мають право забрати своє майно назад, але за обов’язкової умови повної компенсації міському бюджету всіх витрат на примусовий демонтаж та транспортування. Якщо ж за кіоском ніхто не приходить, споруда починає працювати на оборону держави.

Михайло Буділов про друге життя МАФів на фронті: «Після того, як минає встановлений трирічний термін, ці об’єкти за законом передаються на безпосередні потреби Збройних сил України. З початку повномасштабного вторгнення вже близько однієї тисячі таких споруд були офіційно передані нашим військовим — приблизно семи бойовим частинам з усіх куточків України. Бійці використовують їхні металеві та дерев’яні конструкції для якісного облаштування блокпостів та укріплення бліндажів на передовій».

Реакція підприємців

Підприємці та наймані працівники, які через ліквідацію кіосків втрачають робочі місця або налагоджений роками мікробізнес, не згодні з такою жорсткою політикою мерії. Вони періодично збираються на акції протесту під стінами Верховної Ради, вимагаючи від народних депутатів ухвалити закон про повну заборону будь-якого демонтажу на час дії воєнного стану. Торговці зазначають, що влада не повинна «рубати всіх шашкою», а має пропонувати готові альтернативні комерційні майданчики замість знесених точок вже зараз, а не в далекому майбутньому.

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Проте для тих, хто не боїться ризикувати та змінюватися, втрата МАФу стала поштовхом до відкриття бізнесу зовсім іншого, вищого рівня. Киянка Валентина Грибовська раніше була власницею двох скромних кіосків «експрес-стрижки», які орендувала в людних місцях біля метро. Вона зізнається, що коли отримала вимогу звільнити ятки, це викликало у неї колосальний стрес і навіть бажання повністю закрити справу. З мінусів роботи в кіоску жінка згадує жахливий температурний режим — взимку там було нестерпно холодно, а влітку — спекотно.

Валентина вирішила ризикнути: замість закриття вона зняла велике капітальне приміщення на першому поверсі житлового будинку і перетворила експрес-перукарню на два повноцінні просторі салони краси. Так, вартість оренди для неї зросла одразу втричі, довелося переглянути прайс-лист для клієнтів та активно шукати нову аудиторію, проте підприємиця про переїзд жодного разу не пошкодувала.

На сьогоднішній день силами «Київблагоустрою» з вулиць столиці примусово прибрано вже близько 4 тисяч незаконних МАФів — це рівно половина від загальної кількості запланованих до ліквідації споруд. На деяких локаціях згодом з’являються нові, сертифіковані архітектурні форми, які не заважають людям і про які просили самі місцеві мешканці. А на місці колишніх хаотичних кіоскових нетрів та сміттєзвалищ у Києві оперативно облаштовують чисті, сучасні та затишні зелені зони для відпочинку громадян.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Таємниця масового зникнення київських МАФів розкрита! Куди везуть кіоски та що буде на їхньому місці

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