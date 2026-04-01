Війна за 300 км від Києва: експерт назвав весняні сценарії-2026

Військовий експерт Владислав Селезньов назвав сценарії загроз для північних кордонів України / © ТСН

За 300 кілометрів від Києва, на північному прикордонні України, росіяни все частіше застосовують у своїй війні проти України по мирних мешканцях дрони різних типів — про це в коментарі для ТСН.ua розповіли про своє бачення ситуації мешканці прикордонних сіл Сумщини та Чернігівщини.

«Дрони для нас стали буденністю. Їх польоти та полювання на людей значно відкорегували побут — наприклад, є лише певний час, коли можна відносно безпечно збігати до крамниці. Страшним видовищем є ті ночі, коли окупанти здійснюють масовані атаки по Києву, адже більшість дронів спочатку пролітають над нашими будинками», — розповідає в коментарі для ТСН.ua один з мешканців прикордонного містечка Семенівка Чернігівської області.

За словами цього чоловіка, наприклад, у Семенівці зараз є три категорії мешканців — ті, хто нікуди не евакуювався, ті, хто виїхав та ті, хто евакуювався, але час від часу навідується до свого житла.

Водночас, за словами мешканців прикордоння іншої області — Сумської, через вагомі побутові проблеми деякі з евакуйованих мешканців тих сіл, які обстрілюються окупантами, вимушені повернутись до своїх будинків.

Про такі факти розповіла в коментарі для ТСН.ua голова Новослобідської громади Ольга Гаркавенко.

Війна в Україні: чи посуне армія РФ на Чернігів та Суми

Про головні сценарії, які можуть загрожувати Чернігівщині та Сумщині весною та влітку 2026 року — про це в коментарі для ТСН.ua розповів військовий аналітик, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

«Я думаю, що окупанти, обстрілюючи прикордоння, намагаються створити буферну зону», — каже Селезньов та нагадує, що про створення таких ділянок певний час тому говорив російський диктатор Володимир Путін.

«Росіяни виконують його наказ впевнено, але не дуже ефективно. Але російські дрони є частиною цього процесу — ворог намагається відтіснити від державного кордону на глибину 8-10 кілометрів. Для мешканців наших прикордонних територій це — новий виклик, який не нікуди не зникне ні завтра, ні післязавтра. Чи мають росіяни ресурс для розширення таких зон? Ні. Левова частина російських ресурсів зосереджена на виконанні інших завдань», — висловлює своє бачення ситуації Селезньов.

Та продовжує: «Але це не значить, що росіяни позбавлені ілюзій щодо того, що малими ресурсами можуть створити буферні зони. На певних ділянках росіяни намагаються відтіснити, подекуди це у них вдається, на певних ділянках українським військовим вдається стабілізувати ситуацію».

За словами Селезньова, існує загроза, що росіяни будуть і надалі реалізувати завдання Путіна щодо створення буферної зони, тому є небезпека для мешканців прикордоння.

«Ворог тисне всюди, намагаючись знайти слабкі місця у нашій обороні. Там, де знаходить — там має успіх. РФ вважає, що якщо зможе зробити безлюдну зону на території нашого прикордоння, то це значно зменшить ризики для мешканців російського прикордоння, а також для російських військ», — резюмує Селезньов.

Він уточнює, що російський задум травня 2024 навряд чи буде працювати.

«Але Росія навряд чи зупиниться. Всі ці розмови про те, що Путін задовольниться контролем над всією Донецькою областю — все це маячня. Путін буде сунути та тиснути рівно стільки, на таку глибину, допоки українська армія не зупинить російську. Якщо вдасться зупинити окупантів по нинішній лінії оборони — це чудово. Якщо російська армія буде сунути далі, заходячи у нові регіони — це буде обумовлено ресурсними можливостями як України, так і Росії», — зауважує Селезньов.

Бойові дії на північному прикордонні він називає діями тактичного рівня.

«Росія малими зусиллями намагається максимально відтіснити наших військових від лінії державного кордону», — каже він. На його переконання про масштабний наступ на цих напрямках найближчим часом не йдеться.

«Щоб проводити такий наступ, має бути зосереджено ворожих сил на рівні кількасот тисяч особового складу. Таке зосередження буде помітно. Тому про масштабування бойових дій у цьому контексті не йдеться», — резюмує аналітик.

Війна в Україні змушує деяких ВПО повертатись додому

Окремо Селезньов каже про тих, хто був вимушений повернутись до своїх домівок, які знаходяться або у зоні бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях.

«130 тисяч громадян вимушено повернулись. Це не мої дані, а твердження парламентської тимчасової слідчої комісії. На такі кроки люди пішли через проблеми з житлом та працевлаштуванням. Це криза, яка свідчить про неготовність держави певним чином працювати. Навантаження на державу надзвичайно велике», — каже аналітик.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Путін мобілізує 400 тисяч нових солдат — куди вони посунуть. Військовий експерт розповів, де окупанти задіють свої нові сили під час війни в Україні.