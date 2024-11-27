"Війна" за ембріони: в Україні батьки покійного чоловіка судяться з невісткою, бо хочуть онуків

Наразі уже понад рік триває суд і медична спільнота очікує на рішення.

В Україні тривають судові процеси через ембріони, які були створені завдяки репродуктивним технологіям. Після смерті сина батька почали вимагати від невістки онуків, а коли вона відмовилась - то захотіли забрати собі генетичний матеріал.

Про це йдеться у ТСН.

Анастасія та Олександр Кузьменки прожили у шлюбі 5 років. Мріяли про дітей, але довелося звертатися по допомогу до репродуктологів, у них було 6 заморожених ембріонів. Олександр захворів і раптово помер. Невдовзі після смерті свекри тиснули на невістку, щоб та завдяки переносу ембріонів народила онуків. Однак Анастасія відмовилась.

Анастасія та Олександр Кузьменки

Володимир і Тетяна Кузьменки подали до суду на невістку. Вони хочуть продовження роду, а відтак претендують на ембріони.

Наразі уже понад рік триває суд і медична спільнота очікує на рішення. Анастасія Кузьменко каже, що у неї є вже рішення суду з того приводу, чи може ембріон піти на експертизу.

"Був апеляційний суд, ми хотіли оскаржити ухвалу суду щодо експертизи. Ми надали до суду купу доказів про те, що під час експертизи ембріон може бути пошкодженим або взагалі знищеним. Проте суддя все одно надав дозвіл на експертизу. Апеляційний суд також, не зважаючи на мої права, як-от бути матір'ю, порушує їх", - сказала Анастасія Кузьменко.

Анастасія каже, що вона обурена діями батьків свого чоловіка, адже ембріони їм не належать. Вона зазначила, що вона з чоловіком підрписували договір про те, що у випадку загибелі одного із подружжя, генетичний матеріал належить другому.

Юристи кажуть, що наразі законодавством подібні випадки не врегульовані.

"Навіть, якщо суд задовльнить позов дідуся і бабусі, в Україні з цими ембріонами вони нічого не зможуть зробити", - каже юристка Олена Бабич, зазначаючи, що у нашій країні заборонене сурогатне материнство за соціальними мотивами.

Олена Бабич

Нардепка Оксана Дмитрів зазначила, що скористатись сурогатним материнством в Україні може лише подружжя.

"Просто бабуся з дідусем не можуть взяти ембріон, який належить іншій жінці та використати сурогатну матір", - каже вона.

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