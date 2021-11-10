Війна за кілометр до кордону Росії: як живе селище на Луганщині після обстрілу окупантами

Війна за кілометр до кордону Росії: як живе селище на Луганщині після обстрілу окупантами

Болотене розташоване у так званому трикутнику – з одного боку вільна Україна, з другого боку – держава-окупант, а з третього боку – захоплені території Луганщини.

У селище Болотене, на Луганщині, за останні кілька днів відбулося два потужних артилерійських обстріли. Внаслідок обстрілу проросійськими бойовиками - пошкоджені будинки, електроопори, вибиті шибки у хатах. Це селище розташоване на самому кордоні з Росією і в'їзд дозволений хіба що постійним жителям та військовим, які тримають тут оборону.

Про село на межі – у сюжеті ТСН.16:45.

Також читайте На Донбасі загинула військова з Херсонської області

Селище Болотене обстріляли спочатку з мінометів, потім - зі ствольної артилерії. Воно розташоване у так званому трикутнику – з одного боку вільна Україна, з другого боку - держава окупант, а з третього боку - захоплені території Луганщини. До війни місцеві луганчани працювали у рибгоспах - всюди були озера, нині ж все засохло й заросло. Так просто на ці території не заїдеш – лише спецперепустки. 14 місцевих залишаються тут, бо немає куди подітися.

"Ані аптеки, ані магазину, нічого немає, магазин приїжджає в середу і пятницю. Тепер сюди повернулася війна", - розповідає місцева жителька Інна.

Новини з фронту: як живуть люди у селищі Болотене, що розташоване на самому кордоні з Росією

Військовослужбовець ЗСУ Богдан розповів, осколками пошкоджено дві цивільні будівлі, було пошкоджено лінію електропередач. Таким чином ціле село було позбавлене світла. Шматки асфальту аж повидирало. Ще один снаряд впав у дворі місцевого водоканалу – колись він качав воду на тепер вже окуповану територію. Зараз лишилася лише споруда.

Під час обстрілу люди з Болотеного чекали на вулиці на гуманітарну допомогу. Господарів постраждалого будинку вдома не було. Вибухом вбило хазяйську кішку, а більша будівля залишилася без шибок.

"Це вже не міномет, це ствольна артилерія, у м'якому грунті залишила слід. Тут дуже добре видно напрямок – прилетіло з окупованих територій. В умі говорив: Боже поможи. Корегували з безпілотника, ми чули звук безпілотника, коли лежали в окопі", - розповідає військовий Олег, який настільки потужний обстріл пережив вперше.

Жителю Болотеного Євгенію Анатолійовичу двічі пощастило – і сам поїхав у справах, і його вівці якраз порозбігалися перелякані, коли в їхній сарай прилетіло просто в дах.

Найбільше ударів прийшлося на двоповерховий будинок. Тепер його вже не можна назвати двоперховим. Більш як через добу тут продовжує тліти – вже й не розбереш, що саме згоріло. Але жителі у будинку залишаються, собаки чомусь не йдуть звідси. Люди продовжують жити у своїй згорілій хаті.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання