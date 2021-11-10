Війна за кілометр до кордону Росії: як живе селище на Луганщині після обстрілу окупантами

Болотене розташоване у так званому трикутнику – з одного боку вільна Україна, з другого боку – держава-окупант, а з третього боку – захоплені території Луганщини.
У селище Болотене, на Луганщині, за останні кілька днів відбулося два потужних артилерійських обстріли. Внаслідок обстрілу проросійськими бойовиками - пошкоджені будинки, електроопори, вибиті шибки у хатах. Це селище розташоване на самому кордоні з Росією і в'їзд дозволений хіба що постійним жителям та військовим, які тримають тут оборону.
Про село на межі – у сюжеті ТСН.16:45.
Селище Болотене обстріляли спочатку з мінометів, потім - зі ствольної артилерії. Воно розташоване у так званому трикутнику – з одного боку вільна Україна, з другого боку - держава окупант, а з третього боку - захоплені території Луганщини. До війни місцеві луганчани працювали у рибгоспах - всюди були озера, нині ж все засохло й заросло. Так просто на ці території не заїдеш – лише спецперепустки. 14 місцевих залишаються тут, бо немає куди подітися.
"Ані аптеки, ані магазину, нічого немає, магазин приїжджає в середу і пятницю. Тепер сюди повернулася війна", - розповідає місцева жителька Інна.
Військовослужбовець ЗСУ Богдан розповів, осколками пошкоджено дві цивільні будівлі, було пошкоджено лінію електропередач. Таким чином ціле село було позбавлене світла. Шматки асфальту аж повидирало. Ще один снаряд впав у дворі місцевого водоканалу – колись він качав воду на тепер вже окуповану територію. Зараз лишилася лише споруда.
Під час обстрілу люди з Болотеного чекали на вулиці на гуманітарну допомогу. Господарів постраждалого будинку вдома не було. Вибухом вбило хазяйську кішку, а більша будівля залишилася без шибок.
"Це вже не міномет, це ствольна артилерія, у м'якому грунті залишила слід. Тут дуже добре видно напрямок – прилетіло з окупованих територій. В умі говорив: Боже поможи. Корегували з безпілотника, ми чули звук безпілотника, коли лежали в окопі", - розповідає військовий Олег, який настільки потужний обстріл пережив вперше.
Жителю Болотеного Євгенію Анатолійовичу двічі пощастило – і сам поїхав у справах, і його вівці якраз порозбігалися перелякані, коли в їхній сарай прилетіло просто в дах.
Найбільше ударів прийшлося на двоповерховий будинок. Тепер його вже не можна назвати двоперховим. Більш як через добу тут продовжує тліти – вже й не розбереш, що саме згоріло. Але жителі у будинку залишаються, собаки чомусь не йдуть звідси. Люди продовжують жити у своїй згорілій хаті.
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