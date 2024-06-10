"Війна за мною женеться": історія 16-річного переселенця з Ясинуватої, який двічі втратив дім

16-річному Павлу Давидову вже вкотре доводиться тікати від війни. Спочатку його родина з Ясинуватої переїхала до Бахмута, проте через повномасштабну війну підліток із рідними знову переїхали до Одеси.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

24 лютого 2022 року Павло зустрів у Бахмуті. Туди родина втікала від війни з Ясинуватої у 2014 році. Саме обжилися, а хлопчик знайшов друзів, евакуюватися довелося знов.

"Я в 14 році став переселенцем і для мене Бахмут був як нова домівка. Це по-перше, місто троянд і там дуже добрі люди були. Я там почував себе як вдома", - згадує хлопець.

Вже в Одесі, куди вдруге перебралася родина, в телеграм-каналі Павло побачив, як у Бахмуті горить будинок, де він зростав.

Павло Давидов

"Там репортер щось знімає і я бачу на задньому плані знайомий будинок і я розумію, що це мій будинок догорає. Я бачу свої вікна у мене моментально істерика. Я приїхав підійшов до батька уткнувся в нього і сидів ридав", - згадує хлопець.

В Одесі хлопець пішов навчатися до кіношколи. Так позбувався підліткової сором'язливості, і зміг відрефлексувати біль, спричинений війною.

"Якби не вся ця ситуація я б не знайшов себе, потрапив до кіношколи до театру і зрозумів, що я цим живу. Я обожнюю увагу я обожнюю спілкуватися, мене тут зустріли. І ще круто займаєшся акторською майстерністю, так мене це дуже сильно реабілітувало", - каже хлопець.

Цього року підліток закінчив школу й збирається вчитися на актора у виші. Його куратор і тренер з кіношколи пророкує Павлу успішне майбутнє.

Павло намагається всюди говорити українською. Веде свої блоги і має 100 тисяч підписників і багато друзів. І певен - це лише початок .

"За мною війна гониться, якщо я себе засуну в якісь рамки, то нащо весь цей шлях. Я хочу грати і в театрі і було б гарно потрапити на якісь там зйомки кіно серіалу", - пояснює Павло.

Він мріє і будує плани. Бо вирішив , що не дасть війні зруйнувати своє життя.

Павло Давидов

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