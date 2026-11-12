Війна за мости: навіщо Путін намагається роз’єднати Україну по Дніпру і чим відповість Київ

РФ змістила удари на мости через Дніпро

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Росія намагатиметься зробити українські міста непридатними для життя. Очільник РФ Володимир Путін прагне досягти цього за рахунок знищення всіх мостів через Дніпро. Про такі плани ворога заявляють військові, а також президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що російський диктатор прагне роз’єднати нашу країну вздовж Дніпра.

Власне, удари по мостах Путін розпочав, атакуючи переправи у Києві реактивними БПЛА та балістикою. Завдані пошкодження вже спричинили довготривалий транспортний колапс між двома берегами столиці.

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На думку військового експерта, генерала-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, такий наказ на знищення мостів кремлівський диктатор сформулював ще раніше. Питання полягало лише в тому, якими ресурсами він це буде робити.

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«До цього росіяни били по енергетиці — ми отримали обмеження по світлу, потім з’явилися обмеження по воді та теплу. Тобто це послідовний підхід. Тепер до списку на знищення додали мости. Путін перейшов від війни на виснаження до етапу війни за рахунок руйнування, який триває вже понад два місяці. Причому це знищення стосується саме українських тилових міст, щоб перетворити життя людей в них на суцільне випробування», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко.

Дзеркальні удари: чому мости у РФ мають опинитися під прицілом

Військовий експерт підкреслює, що у Росії теж є мости, тому Україна має завдавати ударів у відповідь.

«Ми вже завдавали удари по мостах у Петербурзі. Нам треба братися і займатися цим — бити по мостах у РФ, особливо по тих, які мають для ворога стратегічне значення. Був період, коли ми мали проблеми зі Starlink, коли Маск з Трампом, який на гачку у Путіна, його нам відключали або не надавали. У цей період ізраїльтяни надали нам свій аналог Starlink. Він не такий швидкісний, має свої обмеження, але охоплює всю територію Росії. Це дало нам можливість, яку ми вже почали використовувати: не окреме наведення на одну ціль 10-15 чи більше дронів, а атакувати одним роєм декілька цілей. Це помітно по ударах по російських НПЗ. Раніше ми бачили, як стовп вогню піднімається, як правило, в одному місці. Зараз — це ціла вервечка з пожеж. Тобто система дозволяє керувати роєм дронів, оператор бачить, що є влучання в одному місці, і направляє БПЛА на об’єкти поруч, які залишились цілими. Таким чином від НПЗ не залишається живого місця», — розповідає Ігор Романенко.

Експерт додає, що завдяки аналогу Starlink під атаками можуть опинитися і російські мости. Головне — поставити на потік серію таких ударів, а ще краще — з використанням не лише дронів, а й української балістики.

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«Я б не став згущувати фарби щодо планів Путіна знищити мости на Дніпрі. Вони вже багато чого планували: Київ за три дні, Україну за місяць. Тому плани Путіна — це лише його плани, а наше завдання руйнувати ці плани і завдавати росіянам ще більших збитків ударами у відповідь», — зазначає генерал-лейтенант.

Мета ворога — не знищення мосту, а транспортний колапс

Щодо мостів, то Ігор Романенко зауважує: знищити їх фізично надзвичайно складно — на це потрібно занадто багато ресурсів, засобів та часу.

«Але тут не стоїть питання саме у повному фізичному знищенні мостів. Їх потрібно не знищувати, а достатньо виводити з ладу. У Києві не знищений жоден міст, але завдані російськими ударами пошкодження зупинили звичний рух, маємо вже яку добу транспортний колапс. Саме таке має відбуватися у російських містах. Головна мета — знищити ефективність використання мосту, відправивши його у режим довготривалих ремонтів та потреби будувати тимчасові переправи», — пояснює експерт.

Понтонні переправи у Києві: чи потрібно «зшивати» береги?

Щодо планів будівництва у Києві понтонних переправ, Ігор Романенко наголошує: їх потрібно зводити, навіть якщо ними й не доведеться скористатися.

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«Коли у тебе під час війни значно знижений транспортний потенціал і з’являється можливість його підвищити за рахунок іншого засобу, то це треба робити і робити швидко. За рахунок ударів з повітря ворог зменшує наш транспортний і відповідно логістичний потенціал, тому маємо його нарощувати. Питання скільки часу та ресурсів на це доведеться витратити», — каже Ігор Романенко.

Щодо безпечності понтонних переправ, військовий експерт погоджується, що надійність їхнього використання в умовах війни значно менша за капітальні мости, особливо під час повітряних атак.

«Але давайте скажемо відверто, якщо зовсім нічого не робити, а просто дивитися на зростаючі по довжині затори на пошкоджених мостах у Києві, то це не додає нам потенціалу, а ворог буде тільки з цього радіти. Треба будувати понтонні мости. Щодо безпеки, то тут логіка така: понтонні переправи є під час війни? Так, є. Ворог по них б’є? Так, б’є. І ми завдаємо ударів по його переправах. На жаль, противник у нас підступний і намагається розірвати сполучення у містах у глибокому тилу, посіяти паніку і страшенний дискомфорт. Тому нам треба ставити понтонні мости у Києві, щоб у людей була можливість перетинати Дніпро. І якщо Путін намагається роз’єднати Україну по Дніпру, завдаючи ударів по мостах, то ми маємо, йому наперекір, «зшивати» береги тимчасовими переправами», — підсумовує Ігор Романенко.

Дата публікації 20:55, 10.11.26 Кількість переглядів 20 Лівий окремо від правого?! 5 годин щодня в дорозі в Києві! Ще й мости будуть платними?

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