"Війна" за спадщину Філарета: яка доля чекає на Київський патріархат

ТСН з’ясувала деталі скандалу навколо спадщини патріарха Філарета / © ТСН

Учора, 28 березня, минуло 9 днів із дня смерті патріарха Філарета. Він помер у поважному віці — 97 років. І от зразу ж після його смерті, ще до похорону, з’явилася інформація про нового патріарха! Якого, нібито, обрали кілька єпископів колишньої Української православної церкви Київського патріархату. За спадщину Філарета зразу ж почалася боротьба.

Але чому це не тягне не розкол? І до чого тут російські спецслужби? З’ясовував кореспондент ТСН.Тижня Олександр Загородний.

На 9-й день після смерті патріарха Філарета навколо могили спочилого ієрарха у Володимирькому соборі в Києві — усе вище духовенство Православної церкви України. Очолює панахиду митрополит Київський та всієї України Епіфаній.

Ієрархи у щирій скорботі, майже усіх їх висвятив на єпископів у свій час саме патріарх Філарет. Власне як і створив саму Українську православну церкву.

Уже після панахиди знімальну групу ТСН запрошують у святая святих — у вівтар Володимирського собору. Туди, де Філарет молився понад 60 років.

Протоєрей Олександр Шмуригін, священник Володимирського собору. Він останні роки був поряд з Філаретом і розповідає неймовірні речі. Він особисто бачив, як патріарх, якому було уже далеко за 90, просто оживав під час молитви.

«Він заходив важко. Більш втомлений, а виходив після 2 годинного богослужіння здоровішим і повний сил. Це була відповідь благодаті божої на його молитви. Молився дуже багато. Ввсі богослужіння і свята і всі неділі і перед святами, тричі на тиждень він здійснював акафіст. Тобто в рік він звершував до 300 богослужінь — і це давало йому сили і він прожив до 97 років. Бувало таке, довгі постові богослужіння, ми, молоді священники, вже практично падали, а він стояв», — пригадує священник.

На питання, у чому ж секрет довголіття патріарха, можливо збалансоване харчування, Шмуригін відповідає, що Філарет був скромним у побуті. І харчувався невибагливо.

Патріарх Філарет біля своєї автівки. Архівне фото

Євстратій Зоря, митрополит Білоцерківський, багато років тому він був особистим помічником патріарха. Він також говорить про невибагливість патріарха і додає — Філарет ніколи не мав вільного часу. Йому не було коли ні хворіти, ні старіти. Він або молився, або спілкувався з паствою, або ж займався улюбленою справою — перекладом богословських текстів на українську. Зв’зок — лише кнопковий мобільний телефон, яким користувався кілька десятиліть.

«До чого він не мав стосунку — це інтернет, телебачення, туди він не заходив, не дивився, але інформацію отримував — читав з паперу — так, я, коли працював в прес-службі, я відповідно це був мій обов’язок готувати йому і він це читав», — пригадує владика Євстратій.

Добре знав патріарха Філарета митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Каже, вони з патріархом зустрічалися кілька разів перед його смертю.

Після смерті Патріарха, кілька священників спробували очолити так званий Київський патріархат, а один з маловідомих єпископів навіть почав приміряти на себе патріарший клобук. Але усе це не більше як провокація, переконує митрополит Епіфаній.

«Під час Об’єднавчого собору патріарх Філарет сприяв тому, щоб я був обраний предстоятелем Православної церкви України і так сталося і зараз ми є спадкоємцями спадщини патріарха Філарета. Ми навіть закріпили в статуті нашої церкви, що ми є також і Київським патріархатом», — пояснив Епіфаній.

Заява кількох священників про вибори патріарха — це не просто провокація, це російська провокація, у цьому переконаний митрополит Євстратій.

«Наприклад російський громадянин Шибаєв взагалі був позбавлений священного сану за внесення розколу в українську церкву. І вся ця активність, враховуючи що вона медійно підтримується ресурсами афілійованими з Росією, з московським патріархатом, з очевидністю оркеструється саме звідти. На моє глибоке переконання до цього причетні російські спецслужби», — вважає митрополит Євстратій.

Громадянин РФ, митрополит Бєлгородський Іоасаф Шибаєв (ліворуч від патріарха Філарета)

Але російська спецоперація не вдалася. Усі священники Володимирського собору уже отримали документи від ПЦУ.

Духовенство Володимирського собору разом з митрополитом Епіфанієм

«Духовенство і громада свято Володимирського Патріаршого собору доєдналася і перебуває під духовним омофором Блаженішого Митрополита Епіфанія і є також частиною Православної церкви України», — каже протоєрей Олександр Шмуригін, священник Володимирського собору.

Демарш кількох єпископів аж ніяк не вплине на процеси в Православній церкві України, прогнозує релігієзнавець Сергій Шумило.

«Я би не сильно драматизував би навколо цього, бо насправді в Україні існує з десяток десь якихось анархічних таких єпископів, які існують самі по собі. Вони наділяють себе дуже гучними якимись титулами, назвами. Але більшість з нас навіть не знають цих імен», — каже Шумило.

Філарет і без Патріархату залишався патріархом, а всі ці люди, які зараз претендують на його місце, і на крок не наблизились рівня особистості, яка будувала фундамент української державності.

Іронія долі — навіть ієрархи Московського патріархату в Украні, які слідом за російською церквою проклинали Філарета, мають бути йому вдячні за створення їхньої церкви на початку 90-х років. Без Філарета очільник УПЦ МП Онуфрій, очевидно, міг бути лише одним з сотні митрополитів РПЦ, а не предстоятелем церкви. Власне самого Онуфрія рукоположив на єпископа у 1990 році саме Філарет.

Митрополит Онуфрій отримує нагороду від російського диктатора Путіна / © Фото з відкритих джерел

Патріарх Філарет. Суто з юридичної точки зору до цього титулу є питання, але в масштабах країни та історичного процесу звичайно, що Філарет — патріарх. Тому що він створював Українську Православну церкву, церкву в якій можна було молитися українською мовою, церкву, в якій вшановують українських святих, церквою, яка є українською по духу. Більше 60 років Філарет відслужив у Володимирському соборі.

Та він і зараз тут, ліворуч біля вівтаря його могила.

Дата публікації 21:37, 29.03.26

