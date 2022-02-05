Війна за територію: як у столиці люди відстоюють землю на Батиєвій горі

Війна за територію: як у столиці люди відстоюють землю на Батиєвій горі

Батиєва гора - це один зі старих районів столиці.

У столиці розпочалися розбори навколо ласого шматка землі на Батиєвій горі. Там понад 110 років тому зробили резервуари для води, які переробили на церкву. Днями храм-катакомбу розвалили землекопницею, після чого ця спецтехніка геть згоріла. Місцеві жителі обурені, бо не впевнені, чи витримають їхні домівки таку деструктивну забудову поруч.

Що відбувається на місці інциденту - розповіли у сюжеті ТСН.19:30 за 5 лютого.

Батиєва гора - це один зі старих районів столиці. Понад сотню років тут стоїть будівля - система водонапірних веж, яка забезпечувала водою район до 1966 року. Війна за цю територію триває вже понад двадцять років. Напередодні сюди приїхав екскаватор і почав руйнувати колодязі. Від резервуара екскаватор "відкушував" шматки, але зміг зруйнувати лише одну половину баку.

Навколо руїни скупчуються місцеві мешканці. Їх така діяльність поруч з будинками розізлила та налякала. Люди бояться, чи витримають їхні оселі.

Крім того, тепер на місці роботи екскаватора повалені хрести. Справа в тому, що вдругій бочці розташувалася цекрва. Церковна громада Київського патріархату домовилася молитись тут від 2007 року. Десять років тому облаштувала просто в бочці невеличку, але цікаву церкву. Диякон Макар Фадєєв пояснює, що умови тут гарні: "Ця будівля ще царських часів. Вона як глечик глиняний, зберігає тепло під час зими, а влітку тримає холод".

Новини Києва: на Батиєвій горі триває битва між підземною церквою та екскаватором

Він має документи. У них йдеться по те, що цією землею їм безстроково дозволили користуватися власники: земля належить Південно-західній залізниці. Журналісти ТСН вже звернулися до Південно-західної залізниці із запитанням: хто це руйнує і що будує. У відповіді кажуть, від учора самі розбираються, що відбувається на території, яка їй належить. Втім, поки начебто не знають нічого.

Натомість, чий ескаватор ТСН запитала в охоронця. Адже на місці лише він. Втім, він каже, що жодної інформації не має. Тим часом вночі ескаватор згорів. Активісти пояснюють, що пожежа на техніці - диво Боже. "Вночі зійшов благодатний вогонь і спалив екскаватор. Забудовник має розуміти, що змінилися люди", - каже активіст Олексій Цимбалюк.