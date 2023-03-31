Війна закінчиться за двох умов: астролог назвав успішні дати для контрнаступу ЗСУ

Міністр оборони України Резніков анонсував контрнаступ ЗСУ протягом квітня-травня. Які дати найближчих місяців будуть сприятливими для просування ЗСУ, розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua астролог, хіромант і фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян.

"Найсильнішим місяцем для просування має бути квітень, це буде після Великодня — 21-22 квітня. Деякі моменти будуть навіть 5 квітня. У нас є можливості, тож завоювання будуть. Путін робить все, що він каже, продовжується ядерна маніпуляція. Він йтиме до кінця, поки живий. Але він сам. По-справжньому його ніхто не підтримує, хоча купують в нього нафту. Війна має закінчитися раптово. Воно просто відійдуть. В 2024 році ми вступимо в коаліцію. Це поки що єдиний вихід для України. Рано чи пізно сюди прийде Китай. Може бути і таке, що ми об’єднаємося з Росією проти Китаю. Рано чи пізно Китай матиме свої претензії на все. Ми ще можемо це побачити. В квітні може статися якась раптова смерть або якась аварія", - вважає Бадіян.

Астролог додав, що перемовини з Росією можуть початися навесні або восени.

"В будь-якому випадку це буде щось важливе, що вплине на рішення Путіна. Можуть бути проблеми зі здоров’ям у нього або когось з його оточення. Другий момент — у нас буде якась важлива перемога. Перемовини розпочнуться або цієї весни, або восени. Але закінчення війни буде трохи пізніше. Другий сценарій — навіть якщо Путін не залишиться, у нас не буде спокою, якщо ми сам на сам залишимося з Росією. У Росію такий менталітет і перекручена історія, у них 100-відсоткове розуміння, що Україна — це Росія. Це буде тягнутися до того моменту, поки не матимемо ядерну зброю чи коаліцію. Але коаліцію завтра я не бачу. НАТО не допомагає і допомагати не збирається. У нас буде коаліція тих держав, які зацікавлені. Це буде такий пояс між Росією та Європою. Першою країною, яка зацікавлена — Польща", - вважає астролог.

Нагадаємо, на Україну чекають небезпечні воєнні події у травні 2023 року – такий прогноз зробила астрологиня Валентина Віттрок.

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