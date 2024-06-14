“Війна змусила багатьох”: Гордон розповів, чому почав вірити в Бога

Журналіст також відповів, чи думає про смерть.

Журналіст і ведучий Дмитро Гордон після початку повномасштабної війни в Україні почав вірити в Бога.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.ua.

Водночас, за словами Дмитра Гордона, він ніколи не думає про смерть. Він не писав заповіт.

“Я про смерть зовсім не думаю, я думаю про життя. І в мене на нього ще величезні плани. Заповіт написав Тарас Шевченко, я — ще ні. Війна змусила багатьох, хто не вірив, повірити. З війною періодично почав вірити”, — розповів Дмитро Гордон.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГОРДОН: звідки він знає про закінчення війни в 2024 році, про похід в ТЦК та де його троє синів

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