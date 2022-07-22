Війна змусила чимало людей перейти в режим економії: експерти розповіли, на чому краще заощаджувати

Хтось втратив роботу, хтось живе на заощадження, інші мають прибуток, утім, менший, ніж раніше. Тому піти до кафе чи іншого закладу, витратити в магазині чималу сум, або ж останнє на розваги тепер ризикне не кожен, йдеться в ТСН.

У родині Дар’ї війна змінила чимало звичок - тепер домашній сніданок став традицією, а кава домашньою. До лютого Дар’я та Максим цілими днями працювали, часто обідали в кафе, нині готують лише вдома. Через війну обоє працюють уже менше, відповідно – зменшилися заробітки. Тому родина уважніше стала планувати свій бюджет.

«Починаємо на кілька днів розтягувати. Не викидати зайве, бо раніше, на жаль, таке було. Стільки всього було, і інколи доводилося викидати зайве», - розповідає Дар’я.

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Перехід, кажуть, виявився дуже легким для всієї родини, включно із маленьким Володею. «Ми не замовляємо їжу додому, а готуємо самі, наприклад, на піцу все купили», - розповідає родина.

Українці навіть до війни витрачали на продукти близько 40% свого доходу, тому це може бути справді суттєвою статтею економії. До того ж, багатьом навіть не доведеться себе обмежувати, каже фінансова радниця Олександра Грудзевич. Наприклад, люди часто не помічають, скільки грошей іде на непотрібні дрібнички - шоколадка, кава, напій чи снек, пластикові пакети можуть витягувати із кишень сотні, а то й тисячі гривень на місяць. Тому перше, що слід зробити – відслідкувати свої витрати і побачити, куди зникають гроші.

«Один раз, буквально тиждень-два позаписуйте всі витрати, і ви побачите, що витягує гроші. Обов’язково складайте список закупівель перед походом до магазина, аби не купувати зайве», - радить Олександра.

Також вкрай важливо, каже Олександра, відмовитися від імпульсивних покупок, не витрачатися на непотрібні акції. Виняток можна зробити лише для необхідних речей, які справді знадобляться. Головне – не залазити заради них у борги. Якщо ви користуєтеся кредитними картками, то не варто витрачати з них більше 30% свого місячного доходу. Адже якщо сума більша – потім складніше буде її повернути.

Так само не слід накопичувати борги з комуналки. Нині більшість компаній не нараховують пеню та штрафи. Утім, із закінченням воєнного стану почнуть це робити. А погасити усе й одразу може бути складно. «Ми зараз усі можемо потрапити в ситуацію, коли гроші будуть потрібні на щось важливіше, і не розуміючи стабільності заробітку, дуже уважно брати кредити й зобов’язання», - переконує експертка.

Якщо у родини є заощадження, то експерти радять не поспішати витрачати їх, гроші слід розбити на кілька корзин. На поточні потреби залишити суму у гривні, щось відкласти у валюті. Частину варто тримати в готівці на випадок форс-мажору. Іншу – на картках, це особливо актуально в разі виїзду за кордон. Якщо ж гроші лячно тримати вдома – досі є можливість віднести їх на депозит чи інвестувати. Звісно, прибутку у прямому сенсі це не принесе. Радше дозволить частково убезпечити кошти від інфляції, а в деяких випадках – допомогти державі. «Можна інвестувати у воєнні облігації. Це і вам дозволить заробити. І в час війни буде певною підтримкою для держави», - радить експертка.

Багато родин через війну залишилися без роботи, їм експерти радять за змоги одразу ставати на біржу праці. А якщо тамтешні вакансії не влаштовують – не боятися освоювати нові професії. Нинішній час вимагає гнучкості.

Макс – телеоператор, втім, через війну не побоявся змінити вид занять. Нині розробляє сайти, займається деревообробкою. Аби вивчити це, визнає, не знадобилося багато часу і грошей. Чимало компаній пропонують безкоштовні курси.

«Щоби навчитися – достатньо Інтернету, якихось форумів. І твоєї жаги до цього. Є безкоштовні курси, є платні курси. Якщо є знайомі – це взагалі плюс, вони зможуть тебе навчити. Вказати на помилки», - каже Макс.

А ще від зими Дар’я та Макс майже не користуються авто чи таксі. Громадський транспорт у більшості випадків значно дешевший, а в хорошу погоду виручає велосипед.

Із нинішніми цінами на бензин, каже родина, економія сягає кількох тисяч гривень. Тим паче, що часто це не лише економія, а й спорт, здоров’я і хороша розвага для усієї родини, що вкрай важливо у нинішній час.

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