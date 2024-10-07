Війна в Ізраїлі: що відомо про протистояння на Близькому Сході та чому це вигідно Росії

Торік 7 жовня "Хезболла" напала на Ізраїль. Аналітики в усьому світі порівняли його з таким самим нападом, який стався рівно 50 років тому. 1973 року Єгипет і Сирія зненацька атакували Ізраїль, розпочавши війну "Судного дня".

Чому історія повторилася знову, які висновки зробили самі євреї та до чого тут Україна – в матеріалі кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

Що відомо про війну "Судного дня"

Навесні 1973 року Єгипет проводив навчання поблизу кордону на Синаї. Ізраїльська розвідка постійно отримувала повідомлення – напад може початися щодня. Так упродовж кількох місяців. Армію тримали в повній бойовій готовності. Зрештою, ізраїльтянам це набридло і вони втратили пильність.

Того року на суботу 6 жовтня припало одне з найважливіших єврейських свят – Йом-Кіпур, тобто "Судний день".

"Це дуже важливий день для ізраїльтян. В цей день ніхто нічого не робить. Люди проводять певні ритуали. І все населення Ізраїлю не працює. І, очевидно, передбачалося, що армія теж не буде готова", – каже директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

У цей час війська Єгипту атакують на півдні, Сирія – з боку Голанських висот. Армія противника переважає кількісно у 40 разів. Рахунок жертв з боку Ізраїля йде на сотні.

Війна "Судного дня"

"Була впевненість, що араби не наважаться напасти після подій Шестиденної війни. Тоді Ізраїль розбив війська трьох потужних арабських країн. Яка може бути війна знову? В цей час в арабів рана кровила і спонукала помститися. Повернути території. І цей момент недооцінили. Приблизно те саме сталося й зараз. Мовляв, "Хамас" отримує гроші, а палестинці – дозволи на роботу в Ізраїлі… І ніби ж який сенс "Хамасу" починати цю війну?" – каже ізраїльський воєнний журналіст Сергій Аусдендер.

Сергій Аусдендер

Напад "Хамасу" на Ізраїль

6 жовтня 2023 року "Хамас" вкотре напав на Ізраїль. Бойовики увійшли з півдня країни. На човнах, мопедах і дельтапланах вони зненацька заскочили навіть військових. На вулицях терористи відкрили вогонь по цивільних. Взали в заручники кількасот людей. Моторошні кадри швидко ширилися Мережею.

Ізраїльська влада негайно скликає резервістів ЦАХАЛу. Прем’єр оголошує війну у відповідь.

В цей час на півночі країни чутно мінометний обстріл. Ще одне ісламістське угруповання "Хезболла" вирішило приєднатися до бойовиків "Хамасу" та атакувало Ізраїль з боку Лівану. В перші дні протистояння з обох боків загинуло понад півтори тисячі людей.

Напад "Хамасу" 2023 року

"Росія ще 2022 року, а реально ще в 2014-го, створила прецедент, коли політичні проблеми, політичні протиріччя можна вирішувати військовим силовим шляхом. Тобто коли право сили діє замість сили права", – каже політолог Володимир Фесенко.

Цей напад глибоко шокував і спочатку згуртував євреїв. Але минув рік і від того повсюдного духу єдності майже нічого не залишилося. Головно через питання заручників, сотню з яких і досі утримують терористи.

"Одні вважають, що треба йти на будь-які умови бойовиків, щоб повернути їх. Інші переконані – треба воювати до переможного кінця", – каже військовий журналіст Сергій Ауслендер.

Опитування, яке у вересні 2024 року провів ізраїльський Інститут досліджень національної безпеки, демонструє – кожен п’ятий ізраїльтянин почувається в країні безпечно. Тоді як кожен третій – навпаки.

Чому протистояння на Близькому Сході вигідне РФ

"У Росії є об’єктивний інтерес, щоб була напруженість. Ми, наприклад, отримували артилерійські снаряди з американських запасів, які були в Ізраїлі – це стратегічні запаси. Так от коли почалася війна між Ізраїлем і "Хамасом", відповідно, всі ці снаряди почали використовуватися для армії Ізраїлю. Ми їх не отримуємо. Це була одна із причин снарядного голоду українських Збройних сил", – каже Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко

Ізраїльська розвідка, яка проґавила торік 7 жовтня, успішно реабілітувалася. Серія атак на Ліван за останній місяць змусила "Хезболлу" похитнутися. Ватажків один за одним знищують, а нові не поспішають приймати посаду.

Які висновки зробили в Ізраїлі

Ібрагім Амін аль-Саїд, якому запропонували стати новим лідером "Хезболли", після ліквідації двох її керівників відмовився від посади. Як і 50 років тому, Ізраїль щосили намагається перенести війну на територію ворога. Тоді євреям, щоб дійти до столиць Єгипту та Сирії, знадобилося 18 діб. Нині ж Ізраїль воює на семи фронтах – про це напередодні заявив прем'єр Нетаньягу: проти хуситів у Ємені, шиїтів у Сирії та Іраку, бойовиків – на Західному березі річки Йордан, "Хамасу" – в Газі, "Хезболли" – на півночі. Та Ірану, який минулого тижня випустив по Ізраїлю майже дві сотні ракет.

"Після 7 жовтня в Ізраїлі зрозуміли – бути хорошим для всіх неможливо. Це теорія розумного егоїзму в масштабах держави – передусім треба турбуватися про себе. І зробити так, щоб тебе боялися", – каже Сергій Ауслендер.

Друга війна Судного дня: у чому прорахувався Ізраїль та як пішов проти світу заради себе

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 7 жовтня. Атака КИНДЖАЛАМИ. Загибель КОМБАТА Гриба. Судний день в Ізраїлі

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