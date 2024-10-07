Війна в Ізраїлі: що відомо про протистояння на Близькому Сході та чому це вигідно Росії

Експерти пояснили, чому війна на Близькому Сході вигідна Кремлю.
Торік 7 жовня "Хезболла" напала на Ізраїль. Аналітики в усьому світі порівняли його з таким самим нападом, який стався рівно 50 років тому. 1973 року Єгипет і Сирія зненацька атакували Ізраїль, розпочавши війну "Судного дня".
Чому історія повторилася знову, які висновки зробили самі євреї та до чого тут Україна – в матеріалі кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.
Що відомо про війну "Судного дня"
Навесні 1973 року Єгипет проводив навчання поблизу кордону на Синаї. Ізраїльська розвідка постійно отримувала повідомлення – напад може початися щодня. Так упродовж кількох місяців. Армію тримали в повній бойовій готовності. Зрештою, ізраїльтянам це набридло і вони втратили пильність.
Того року на суботу 6 жовтня припало одне з найважливіших єврейських свят – Йом-Кіпур, тобто "Судний день".
"Це дуже важливий день для ізраїльтян. В цей день ніхто нічого не робить. Люди проводять певні ритуали. І все населення Ізраїлю не працює. І, очевидно, передбачалося, що армія теж не буде готова", – каже директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
У цей час війська Єгипту атакують на півдні, Сирія – з боку Голанських висот. Армія противника переважає кількісно у 40 разів. Рахунок жертв з боку Ізраїля йде на сотні.
"Була впевненість, що араби не наважаться напасти після подій Шестиденної війни. Тоді Ізраїль розбив війська трьох потужних арабських країн. Яка може бути війна знову? В цей час в арабів рана кровила і спонукала помститися. Повернути території. І цей момент недооцінили. Приблизно те саме сталося й зараз. Мовляв, "Хамас" отримує гроші, а палестинці – дозволи на роботу в Ізраїлі… І ніби ж який сенс "Хамасу" починати цю війну?" – каже ізраїльський воєнний журналіст Сергій Аусдендер.
Напад "Хамасу" на Ізраїль
6 жовтня 2023 року "Хамас" вкотре напав на Ізраїль. Бойовики увійшли з півдня країни. На човнах, мопедах і дельтапланах вони зненацька заскочили навіть військових. На вулицях терористи відкрили вогонь по цивільних. Взали в заручники кількасот людей. Моторошні кадри швидко ширилися Мережею.
Ізраїльська влада негайно скликає резервістів ЦАХАЛу. Прем’єр оголошує війну у відповідь.
В цей час на півночі країни чутно мінометний обстріл. Ще одне ісламістське угруповання "Хезболла" вирішило приєднатися до бойовиків "Хамасу" та атакувало Ізраїль з боку Лівану. В перші дні протистояння з обох боків загинуло понад півтори тисячі людей.
"Росія ще 2022 року, а реально ще в 2014-го, створила прецедент, коли політичні проблеми, політичні протиріччя можна вирішувати військовим силовим шляхом. Тобто коли право сили діє замість сили права", – каже політолог Володимир Фесенко.
Цей напад глибоко шокував і спочатку згуртував євреїв. Але минув рік і від того повсюдного духу єдності майже нічого не залишилося. Головно через питання заручників, сотню з яких і досі утримують терористи.
"Одні вважають, що треба йти на будь-які умови бойовиків, щоб повернути їх. Інші переконані – треба воювати до переможного кінця", – каже військовий журналіст Сергій Ауслендер.
Опитування, яке у вересні 2024 року провів ізраїльський Інститут досліджень національної безпеки, демонструє – кожен п’ятий ізраїльтянин почувається в країні безпечно. Тоді як кожен третій – навпаки.
Чому протистояння на Близькому Сході вигідне РФ
"У Росії є об’єктивний інтерес, щоб була напруженість. Ми, наприклад, отримували артилерійські снаряди з американських запасів, які були в Ізраїлі – це стратегічні запаси. Так от коли почалася війна між Ізраїлем і "Хамасом", відповідно, всі ці снаряди почали використовуватися для армії Ізраїлю. Ми їх не отримуємо. Це була одна із причин снарядного голоду українських Збройних сил", – каже Володимир Фесенко.
Ізраїльська розвідка, яка проґавила торік 7 жовтня, успішно реабілітувалася. Серія атак на Ліван за останній місяць змусила "Хезболлу" похитнутися. Ватажків один за одним знищують, а нові не поспішають приймати посаду.
Які висновки зробили в Ізраїлі
Ібрагім Амін аль-Саїд, якому запропонували стати новим лідером "Хезболли", після ліквідації двох її керівників відмовився від посади. Як і 50 років тому, Ізраїль щосили намагається перенести війну на територію ворога. Тоді євреям, щоб дійти до столиць Єгипту та Сирії, знадобилося 18 діб. Нині ж Ізраїль воює на семи фронтах – про це напередодні заявив прем'єр Нетаньягу: проти хуситів у Ємені, шиїтів у Сирії та Іраку, бойовиків – на Західному березі річки Йордан, "Хамасу" – в Газі, "Хезболли" – на півночі. Та Ірану, який минулого тижня випустив по Ізраїлю майже дві сотні ракет.
"Після 7 жовтня в Ізраїлі зрозуміли – бути хорошим для всіх неможливо. Це теорія розумного егоїзму в масштабах держави – передусім треба турбуватися про себе. І зробити так, щоб тебе боялися", – каже Сергій Ауслендер.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 7 жовтня. Атака КИНДЖАЛАМИ. Загибель КОМБАТА Гриба. Судний день в Ізраїлі
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