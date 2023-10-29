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"Війну в Україні можна було б закінчити 2022 року": військовий аналітик про те, чому цього не сталось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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"Війну в Україні можна було б закінчити 2022 року": військовий аналітик про те, чому цього не сталось

Євген Дикий

Експерт вважає, що мобілізація в Росії змінила хід війни в УКраїні.

Політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" (2014) Євген Дикий вважає, що якщо б Захід швидше поставляв Україні зброю, то війну можна було б закінчити ще 2022 року. 

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua. 

Євген Дикий зазначив, що якщо б країни Заходу не тягнули б зі зброєю та швидше передавали все необхідне, то війну в Україні можна було б закінчити ще 2022 року. Натомість цього не сталось і тоді в РФ оголосили мобілізацію. 

"Орки набрали 400 тисяч гарматного м'яса, засипали його сюди. І це повністю змінило хід війни, затягнуло її на рік. І невідомо, скільки це триватиме", - казав він. 

Аналітик вважає, що зараз Захід перестає цікавитись війною проти України, що є природнім. 

"Втома є, цікавіть спадає, але є певна частина західного політикуму, який розуміє наслідки того, що станеться, якщо виграє Росія", - вважає він.

Нагадаємо, український публіцист Віталій Портников вважає, що війна в Україні може закінчитися або тимчасовим перемир'ям уже наступного року, або протистояння стане війною низької інтенсивності і триватиме ще кілька років.

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Дата публікації
Перегляди
1278
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