Вийшов по цигарки - потрапив під обстріл: історії людей, які вижили під час ракетних ударів у Дніпрі

Минув тиждень після масованого ракетного обстрілу Дніпра, а в лікарнях досі лишаються понад 10 пацієнтів. 29 грудня росіяни вдарили по торговельному центру та пологовому будинку. Породіль і немовлят удалося врятувати. Загалом атака забрала життя сімох містян, переважно перехожих. Іще 30 людей зазнали поранень.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Вийшов по цигарки і потрапив під ракетний удар

25-річний Олександр Диденко залишає реанімацію - його життя нарешті поза загрозою.

"Вони мене витягнули з того світу. Зможу жити далі. І найголовніше - цілий буквально. В прямому сенсі слова", - каже Олександр.

Олександр того дня поспішав уранці на роботу, та раптом змінив маршрут - вирішив на сусідній вулиці заскочити в крамницю по цигарки. За сто метрів пролунав вибух - ракета вдарила у пологовий.

"Куріння вбиває, пробачте!", - каже чоловік.

Що справи кепські, відчув одразу. На допомогу скривавленому чоловіку кинувся перехожий.

"Один хлопчик, який мені наклав чотири джгута. Зовсім пересічний перехожий. Також йому велика дяка! Перехожий, такий, як і я, випадково потрапив під цей обстріл, так і він - випадково мені попався. Богдан його звуть. Якщо він побачить, я йому дуже вдячний", - наголошує Олександр.

Потерпілий Олександр

Олександра одразу доправили до лікарні і - на операційний стіл.

"Він вижив тільки завдяки майстерності наших хірургів. Оперували три бригади хірургів, які робили все можливе, щоб врятувати життя", - каже медик.

Уламки зрешетили тіло. Хірургам довелося видалити півметра кишківника.

Яка ситуація у пологовому, куди прилетіла ракета

Досі у тяжкому стані в реанімації ще один Олександр. Він зупинився на перехресті біля торговельного центру, коли по будівлі вдарила російська ракета. Після складних операцій - він на постійному діалізі.

Торговельний центр після удару так і не відновив роботу. Пологовий на сусідній вулиці - також у руїнах.

"До цього це був будинок щастя, надії на майбутнє, а після цього - розпачу, хвилювання, ненависті до тих, хто до нас це направив", - каже Ірина Кульбач, завідувачка акушерським відділенням.

Саме вона наполягла, щоб усі пацієнти та медики вчасно пішли в укриття. Четверо немовлят з батьками та дванадцятеро вагітних, що були в пологовому під час ракетного удару, усі вціліли.

Наслідки удару по Дніпру

"Ми просто про моніторили в телефоні і побачили, що неспокійно вночі і тому спустили діток разом з батьками, хоч вони і не дуже хотіли, спустили вчасно в підвал. Перший вибух був сильний - шатнулося і все. Другий вибух - полетіли двері, де ми находилися, і ми бачили, що немає навпроти вже палат, нічого. Було скомандувано швидко в другі кімнату. Всі вискочили", - каже Валентина Катрушова, медсестра.

Немовлят разом із породіллями забрали родичі та небайдужі. Добре почуваються й вагітні. Дванадцятеро ще ненароджених малюків, що пережили ракетний удар, зʼявляться на світ найближчим часом.

Побито усі приміщення пологового. Вціліла лише душова. Працівники пологового вірять: заклад вдасться відновити.

"Будівля вистояла. А мені здається, що вистояла тільки того, що напевно матері за нас молилися, ті, які у нас народили, ті, які планували народити. Я дуже сподіваюсь, що проїде час і в цьому пологовому будинку знову будуть лежати вагітні жінки, будуть породіллі і будуть діточки", - каже Ірина Кульбач, завідувачка акушерським відділенням

Обстеження конструкцій та вцілілого медобладнання ще попереду. Як і підрахунок, яких збитків завдала місту чергова атака росіян.

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Нагадаємо, Дніпро було масовано атаковано ракетами. Зокрема, окупанти влучили в торговельний центр та пологовий будинок. Пошкоджено багатоповерхівки, магазини, лікарні та автомобілі.

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