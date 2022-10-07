Вийшов всюдихід: водій Інституту раку власноруч відновив списану "швидку", щоб подарувати колезі на фронт

Старезну машину "швидкої" хотіли списати та викинути, але знайшовся майстер, який її відремонтував і передав військовим на фронт.

Водій столичного Інституту раку Василь Беспалюк власним коштом полагодив стару списану "швидку", що 10 років припадала пилом у гаражі, і передав її своєму колезі- медику, який зараз на фронті, йдеться в ТСН.

Замінити, чи полагодити у старенькій радянський "швидкій" довелося ледь чи не все. Машина була не на ходу, її хотіли списати, бо ж 10 років безпорадно припадала пилом у гаражі Національного інституту раку. Та водій медзакладу з багаторічним досвідом вирішив поставити авто на колеса та передати військовим. "Хотілося якусь частку внести для нашої перемоги. Машинка бойова. Вона не сильно швидка, але по бездоріжжю вона швидко їздить. Вона як всюдихід", - каже водій Василь Беспалюк.

Лагодив чоловік автомобіль упродовж місяця у вільний від роботи час і власним коштом, допомогли ще й колеги та друзі. Деталі для неї шукав на розборках та знімав зі старих списаних авто. Результатом задоволений. "Таке на душі полегшення, бо хочеться щось зробить такого, щоб ця війна швидше закінчилась і ми побили цих рашистів", - додає майстер.

Машину передали 242 батальйону ТрО ЗСУ, де служить колега - лікар-анестезіолог Володимир Пікульськи, який 25 років працював в Інституті раку. Чоловік із початком війни пішов захищати країну, був поранений і так знову опинився в рідному медичному закладі, який частково перетворився на шпиталь. Там і познайомився з паном Василем, від нього дізнався, що той готує авто для військових, тож попросив його віддати для свого батальйону. "Це машина, в яку можна декілька поранених покласти. Ця машина, вона як позашляховик, вона пройде по будь-якій дорозі. Таких машин нам не вистачає", - каже головний сержант медичного пункту батальйону тероборони зсу Володимир Пікульський.

Уже найближчим часом ця машина поїде на Харківщину на кордон із Росією, де зараз розташовується батальйон Володимира. А пан Василь уже замислюється над тим, щоби поставити на колеса ще одне авто для військових.

Вийшов всюдихід для фронту: водій Інституту раку "почаклував" над списаною "швидкою"

Нагадаємо, що "Армія дронів" передала для військових 16 нових комплексів БПЛА, зараз на власних полігонах навчає ними правильно нею користуватись. в проєкті кажуть, що керувати дроном зараз мусять вміти не лише військові, а ц цивільні. Готові навчити дві тисячі людей.

Читайте також:

Мобілізовані росіяни бунтують: скаржаться на відсутність не лише підготовки, а й харчів

Перший "Нобель" в історії незалежної України – лауреати дізнались про неї з новин

На Запоріжжі бійці перетворили польову кухню на вишуканий "ресторан": діляться рецептами в Мережі