Вийшов з авто та подивився на закривавлену жінку: на Чернігівщині лікар на смерть збив сусідку і поїхав геть

Наразі поліція встановлює всі причини аварії.
У селищі Куликівка Чернігівської області завідувач хірургічного відділення місцевої лікарні на смерть збив свою сусідку, вийшов з авто та втік. Це побачив випадковий перехожий, який викликав поліцію та медиків.
Про це 24 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Горе-водій на узбіччі дороги дивився на закривавлене тіло жінки і поїхав геть
Очевидець ДТП повідомив, що він на засніженій дорозі побачив, як чоловік на узбіччі щось оглядав, а потім він сів у авто і втік. Коли водій поїхав, то свідок події побачив закривавлене тіло жінки, яку збило авто та викликав поліцію. Кореспондент ТСН з місця події повідомляє, що там й досі розкидані цукерки, які покійна ймовірно везла дітям.
Ймовірно, водій, який вчинив смертельну ДТП, був нетверезим
Поліцейські одразу затримали підозрюваного у ДТП, він був нетверезий, проте від медичного огляду відмовився. Чоловік ж попросив, щоб його госпіталізували.
Підозрюваний у ДТП відмовився журналістам коментувати подробиці аварії. У лікарні, де працює підозрюваний кажуть, що чоловік нібито був тверезим на роботі. Головна лікарка Куликівської лікарні планового лікування Оксана Хорошок каже, що всім дуже неприємно через те, що сталось. У цій лікарні працює і дружина хірурга, але її ТСН її не застала на робочому місці.
Підозрюваний та покійна знали одне одного
Відомо, що загибла та підозрюваний у ДТП жили в одному під'їзді та ймовірно знали один одного. Про загиблу сусіди згадують, як про дуже добру людину.
Наразі поліція встановлює всі причини аварії.
Нагадаємо:
- У Куликівці, що на Чернігівщині, завідувач хірургічного відділення місцевої лікарні напередодні, як лишень сутеніло, збив людину і залишив без допомоги. Водія автомобіля поліцейські розшукали протягом години.
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