Вийшов з авто та подивився на закривавлену жінку: на Чернігівщині лікар на смерть збив сусідку і поїхав геть

Вийшов з авто та подивився на закривавлену жінку: на Чернігівщині лікар на смерть збив сусідку і поїхав геть

Наразі поліція встановлює всі причини аварії.

У селищі Куликівка Чернігівської області завідувач хірургічного відділення місцевої лікарні на смерть збив свою сусідку, вийшов з авто та втік. Це побачив випадковий перехожий, який викликав поліцію та медиків.

Про це 24 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Горе-водій на узбіччі дороги дивився на закривавлене тіло жінки і поїхав геть

Очевидець ДТП повідомив, що він на засніженій дорозі побачив, як чоловік на узбіччі щось оглядав, а потім він сів у авто і втік. Коли водій поїхав, то свідок події побачив закривавлене тіло жінки, яку збило авто та викликав поліцію. Кореспондент ТСН з місця події повідомляє, що там й досі розкидані цукерки, які покійна ймовірно везла дітям.

У Чернігівській області лікар збив на смерть людину і втік із місця злочину | Новини України

Ймовірно, водій, який вчинив смертельну ДТП, був нетверезим

Поліцейські одразу затримали підозрюваного у ДТП, він був нетверезий, проте від медичного огляду відмовився. Чоловік ж попросив, щоб його госпіталізували.

Підозрюваний у ДТП відмовився журналістам коментувати подробиці аварії. У лікарні, де працює підозрюваний кажуть, що чоловік нібито був тверезим на роботі. Головна лікарка Куликівської лікарні планового лікування Оксана Хорошок каже, що всім дуже неприємно через те, що сталось. У цій лікарні працює і дружина хірурга, але її ТСН її не застала на робочому місці.

Підозрюваний та покійна знали одне одного

Відомо, що загибла та підозрюваний у ДТП жили в одному під'їзді та ймовірно знали один одного. Про загиблу сусіди згадують, як про дуже добру людину.

Наразі поліція встановлює всі причини аварії.

Нагадаємо :

У Куликівці, що на Чернігівщині, завідувач хірургічного відділення місцевої лікарні напередодні, як лишень сутеніло, збив людину і залишив без допомоги. Водія автомобіля поліцейські розшукали протягом години.

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