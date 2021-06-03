Вийшов з дому і зник дорогою на роботу: в Одесі вже третю добу розшукують офіцера морської охорони

38-річний Олексій Чертков у вівторок о шостій тридцять ранку вийшов із дому, але в штабі так і не з'явився. Його телефони вимкнені.

Триває третя доба пошуків офіцера морської охорони, який зник у вівторок в Одесі дорогою на службу.

Про це 3 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

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Його шукають прикордонники, поліція, СБУ. 38-річний Олексій Чертков у вівторок о шостій тридцять ранку вийшов із дому, але в штабі так і не з'явився. Його телефони вимкнені.

Поліція розпочала кримінальне провадження, але кваліфікацію справи не розголошують. Тримають у секреті й подробиці пошукової операції. А також версії, мовляв, зайвий розголос може зашкодити пошуку.

Новини України: в Одесі третю добу шукають офіцера морської охорони

Олексій Чертков - керівник регіонального штабу морської охорони. На цьому відео за 9 травня він коментує провокації з боку російських військових моряків під час спільних навчань українського та американського кораблів.



"На жаль, станом на сьогодні нових даних ніяких нема. Повідомлень ніяких нема, ми продовжуємо пошуки. Це був звичайний маршрут, звичайний час. Дійсно, ситуація дуже складна для нас вона шокуюча", - каже помічниця начальника Одеського регіонального управління морської охорони ДПС Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, в Одесі дорогою до роботи зник начальник штабу загону морської охорони ДПСУ.

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