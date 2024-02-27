Війська НАТО можуть ввести до України: Макрон шокував заявою, а в Росії всі на вухах

Це те, про що Росія брехала увесь цей час, натомість тепер панікують, що їхні фантазії можуть стати реальністю. Президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість введення військ НАТО до України.

Наскільки це реально? Усі деталі розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Гучна заява Макрона

На Заході раптово заговорили про ймовірність відправки військ НАТО до України. Це питання час від часу з'являється в інформаційному просторі. Але 26 лютого під час зустрічі у Парижі після завершення конференції з підтримки України президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що у майбутньому введення західних військ до України — цілком реальний сценарій.

“Але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну”, — зазначив він.

Аргументи Макрона

Поки до такої заяви лідери різних країн поставилися скептично й консенсусу немає. Втім, Макрон влучно зазначив, що колись західні політики кричали, що ніколи не дадуть Україні навіть зброї для боротьби і не хотіли про це говорити, але і це змінилося.

“Багато людей, які сьогодні кажуть “Ніколи, ніколи”, були тими самими людьми, які два роки тому казали “жодних танків, жодних літаків, жодних ракет дальнього радіусу дії”. Давайте будемо достатньо скромними, щоб визнати, що ми часто відставали від графіка на шість-дванадцять місяців. Це і було метою сьогоднішньої дискусії: все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети”, — прокоментував Макрон.

Заява Фіцо

Тож і відправка військ НАТО до України теж тепер звучить не так вже й нереально. Ба більше, напередодні зустрічі європейських лідерів у Парижі 26 лютого видання Reuters написало, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що декілька країн-членів НАТО і ЄС начебто розглядають можливість відправлення своїх військових до України.

“Низка країн-членів НАТО і ЄС розглядають можливість відправки своїх військ в Україну на двосторонній основі. Я не можу сказати, з якою метою і що вони повинні там робити”, — говорить Фіцо.

Що каже український президент?

Водночас він додав, що його країна не відправлятиме своїх військових до України, однак поважатиме рішення країн НАТО, якщо вони погодяться ввести сили Альянсу до України. Щоправда, дивно взагалі чути про це від того, що ще кількома днями раніше заявив, що війна Росії почалася “з розгулу українських неонацистів”, а можливе членство України в НАТО як хорошу основу “до початку Третьої світової війни”.

Але мовчить Фіцо, що якщо Україна програє, НАТО від третьої світової і так нікуди не подітися, бо Путін не зупиниться. Тим паче, що кремлівський диктатор, судячи з його передвиборки бачить себе на російському троні щонайменше до 2030 року. А як казав президент України, нам би з ним хотілося покінчити раніше. Також під час своєї пресконференції 25 лютого Зеленський назвав умову, за якої НАТО введе свої війська в Україну.

“Якщо Україна буде в НАТО, для нас це найпотужніші безпекові гарантії, тоді ми будемо використовувати 5 статтю”, — зазначив він.

Позиція президента Польщі

Втім, як ми розуміємо, такий варіант малоймовірний. Хоча розмови про введення військ НАТО в Україну дійсно були. Це підтвердив і президент Польщі Анджей Дуда. В інтерв’ю “Польському радіо” він заявив, що ідея про відправлення військ НАТО та ЄС до України викликала найбурхливішу дискусію: “Найбурхливіша дискусія розгорнулася навколо питання відправлення солдатів до України. І тут теж не було абсолютно ніякої згоди”.

Інтерв’ю британського полковника про війська НАТО в Україні

А місяцем раніше це питання підіймав і полковник британської армії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон. Під час інтерв’ю TalkTV він припустив, що НАТО може відправити війська на територію України, але за певних умов. І ця умова — це якщо ЗСУ зіткнуться з великими проблемами на фронті.

“НАТО може вступити у війну з Росією протягом найближчих кількох років, якщо на війні в Україні щось піде не так. Захід зробив усе , крім введення своїх військ. Не виключено, що якщо Росія почне досягати серйозного прогресу, НАТО і західним союзникам, таким як Австралія, доведеться переглянути свою позицію”, — сказав він.

Що кажуть інші політики Франції?

Після заяви Макрона низка французьких політиків виступила зі схожими заявами. Так, прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь в ефірі радіо радіостанції RTL сказав, що також не виключає відправку військових на Україну і додав, що Париж “не зможе змиритися” з перемогою Росії: “Не можна нічого виключати у війні, яка йде… біля дверей Європейського союзу”.

Хто виступив проти?

Водночас лідер французької націоналістичної партії “Патріоти” Флоріан Філіппо у соцмережі Х висловився проти відправки французьких солдатів в Україну і заявив, що це стане початком Третьої світової війни.

Envoi de troupes françaises au sol en Ukraine : #Macron est fou. Complètement fou ! Ce serait évidemment la guerre avec la Russie, la 3è guerre mondiale !

(cf : https://t.co/VimEsImz1P)



Bloquons-le ! Déclenchons l’article 35 de la Constitution sur la déclaration de guerre !



On… pic.twitter.com/QulzbB8IEW — Florian Philippot (@f_philippot) February 27, 2024

“Відправка французьких солдатів в Україну: Макрон божевільний... Це очевидно буде війна з Росією, Третя світова війна! Заблокуємо його! Задіємо статтю 35 Конституції про оголошення війни!”.

Позиція інших держав

Тим часом заява Макрона розлітається світом й далі, тож ще кілька країн почали робити нові заяви. Як-от у Швеції, яка, до слова, ще не є членом Альянсу, коментуючи заяву Макрона про можливість відправлення військ до України, сказали, що це питання “на цей момент є неактуальним”.

Про те, що не відправить свої сухопутні сили до України заявив і прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. І от усі ці заяви від різних політиків гуляють інтернетом вже другий день, тож на тлі цих дискусій важливу заяву зробив і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Про це повідомляє Associated Press: “Союзники щодо НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку. Ми займаємося цим від 2014 року та активізували свою діяльність після повномасштабного вторгнення. Але планів розміщення бойових військ НАТО в Україні немає”.

Реакція РФ

Також, за словами Столтенберга, будь-яке рішення про відправлення військ потребуватиме одностайності від всіх країн-членів. Втім звідси починається замкнене коло. НАТО обіцяє не покинути Україну, росія продовжує лякати світ своєю ядеркою. Про що на початку лютого нагадував і головний алкоголік Росії Дмитро Медведєв.

“Каждый день руководители этих стран вещают: нужно готовиться к войне с Россией и продолжать помогать Украине, а потому — нужно выпускать больше танков, снарядов, беспилотников и другого оружия. Но все европейские начальники цинично лгут своим гражданам. Если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдёт по сценарию СВО. Она не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ. НАТО — огромный военный блок, население стран Альянса — почти 1 миллиард человек, а их совокупный военный бюджет может достигать полутора триллионов долларов.

Поэтому, ввиду несопоставимости наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Ответ будет ассиметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками”.

Суперечки навколо заяви про війська НАТО

Та попри цю лякалку, а озвучив її Медвєдєв 7 лютого, Макрон 26 лютого все одно заявляє, що ймовірність введення військ НАТО є, Україні припиняти допомагати ніхто не збирається, адже Росії не можна дати жодного шансу на виграш. Втім наразі по суті багато західних політиків суперечать один одному у заявах.

Ще й до того ж канцлер Німеччини Олаф Шольц остаточно заявив, що “Таурусів” Україна не побачить, щоб не пророкувати ескалацію у відносинах з росією. Тим не менш Росія в шоці від таких заяв, а для місцевих пропагандистів це стало темою №1. У Кремлі заявили, що їм нібито відомо про те, що в Європі обговорювалася тема відправлення іноземних військових до України. Пєсков попереджає про конфлікт з НАТО, якщо війська Альянсу будуть воювати в Україні: “Если это произойдет, то придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО”.

В Україні ці заяви поки ніяк не коментують. Втім є одна істина, яку ми маємо пам’ятати завжди: в першу чергу розраховувати ми можемо лише самі на себе, якщо навіть через два роки повномасштабної війни і пролитої крові українців, у світі досі дискутують, давати зброю чи ні, не говорячи вже про війська. Хоча самі прекрасно розуміють, що можуть стати наступною ціллю Путіна.

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