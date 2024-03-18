Війська НАТО в Україні: гучна заява Макрона отримала несподіване продовження

Ніколи не кажи ніколи: після гучних заяв президента Франції Емманюеля Макрона про можливу відправку військ до України вся Європа досі стоїть на вухах. І якщо спочатку ця ідея сприймалась світовими лідерами доволі негативно, то нині думки змінилися. Несподівану заяву зробили і в США.

Як на слова Макрона відповіли у Вашингтоні, хто з партнерів готовий направити війська до України вже зараз та як поведе себе Путін? Про все це розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

НАТО не спить

Заява Макрона про можливу відправку військ на територію України здійняла неабиякий галас в інформаційному просторі. Президента Франції критикували, але раптом ця риторика змінилась. Ще одна країна НАТО підтримала можливу відправку військ до України. Цю важливу заяву слідом за Макроном зробили у Фінляндії. Міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен наголосила, що виключати такий сценарій просто неможливо, хоч наразі відправляти нікого не потрібно.



“Важливо, щоб ми не виключали всього у довгостроковій перспективі, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною буде ситуація”.

У Вашингтоні зробили заяву

Нарешті сказали своє слово щодо відправки військ до України і в Білому домі. За словами одного з радників Байдена Джона Кірбі, це буде “суверенним рішенням” кожної країни. Заперечувати у Вашингтоні точно не будуть.



“Я не можу відповідати за рішення інших суверенних країн. Я можу відповідати за рішення нашої суверенної країни та її головнокомандувача, який ясно дав зрозуміти, що американських військ на території України не буде”.

Хто виступає проти?

Проте власних військових США відправляти не будуть, зауважив Кірбі, посилаючись на заяви президента Байдена.

Однозначно проти і такі європейські важковаговики, як Німеччина, Італія та навіть Британія. Остання, хоч і славиться своїм жорстким відношенням до Путіна, застерігає партнерів: кремлівський диктатор може вдарити по них. Про цю небезпеку в інтерв’ю німецькій газеті Suddeutsche Zeitung розповів міністр закордонних справ Королівства Девід Кемерон.

Він заявив, що будь-які західні військові на території України можуть стати цілями для російських атак.

“Тренувальні місії краще проводити за межами країни. У Великій Британії ми підготували 60 тисяч українських солдатів”, — заявив Кемерон.

Він заявив, що не можна створювати “очевидні цілі для Путіна” на території України.

Хто готовий надіслати війська до України?

По той бік дискусії, тобто не виключають відправку військ НАТО до України, теж багато країн. Наразі йдеться про Францію, яка і розпочала ці дебати, а також Литву та Нідерланди. Не відмовляються від такого розвитку подій навіть у Польщі, яка вже заперечувала, що польські бійці колись прибудуть до України.

До того ж голова МЗС Польщі Радослав Сікорський розвіяв усі спекуляції, підтвердивши раз і назавжди, що офіцери НАТО уже і так працюють в Україні. Утім, з яких саме країн, називати відмовився. Раніше ЗМІ припускали, що в Україні перебувають британські армійці, які нібито контролюють використання високоточних ракет Storm Shadow — вони не мають застосовуватися по цілях на російській території. Видання El Pais стверджує, що в Україні є військовослужбовці НАТО, які ведуть контроль над озброєннями, розвідувальними операціями та навчанням.

Важливі слова Макрона

В ексклюзивному інтерв’ю українським телеканалам “1+1” та “МИ-Україна” в рамках телемарафону “Єдині новини” президент Франції Емманюель Макрон нарешті зізнався, чи справді подумує над відправкою військ до України.

Нагадаємо, що французька газета Le Monde писала, що наприкінці лютого 2024 року Макрон із впевненістю заявив своїм радникам, що буде змушений направити “своїх хлопців” до Одеси.

Макрон вкотре повторив, що війна в Україні — екзистенційна для Європи, тож задля перемоги України, врешті решт, доведеться зробити все. Інакше безпека континенту буде висіти на волосинці. При цьому відмовлятися від діалогу з Кремлем у Парижі не будуть. Макрон запевнив, що вислухав би Путіна.



“Я послухаю, що він пропонуватиме. Я вважаю, що роль Франції — бути “нервом війни”. Треба з одного боку передати Україні все необхідне, щоб посилити її обороноздатність, військову техніку, але при цьому сприяти деескалації. Нам потрібно вийти на сталий і справедливий мир”.

Макрон “готує” подарунок Україні?

Макрон невдовзі приїде до України. Таку обіцянку французький лідер дав українським медіа і уточнив, чому вже кілька разів відкладав візит. Каже, приїде не з пустими руками.



“Абсолютно щиро вам скажу — я обов’язково приїду. В мене є правило: щоб мій візит був якомога кориснішим для України. І саме так ми завжди домовлялися і робили з президентом Зеленським”, — сказав Макрон.

“Коли я фізично приїду ( до України — ред.), це означатиме, що буде сильний посил і нові напрямки співпраці в тому руслі, яке ми намітили на початку року”.

Що саме привезе Макрон, сказати важко. Наразі у нас є лише чутки. Раніше у Politico писали, що Франція навіть пропонувала НАТО створити колацію для відправки військ до України. На це Макрон нібито отримав однозначне “ні”, тому виніс питання на публіку. Але як-то кажуть: ніколи не кажи ніколи.

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