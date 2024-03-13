Війська НАТО в Україні розлютили Путіна: чи підуть воювати іноземні військові разом із ЗСУ

За словами експерта, не виключено, що представники НАТО в Україні проводитимуть тренувальні місії.

Після заяви очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського про те, що в Україні вже є війська НАТО, в Росії, схоже, знов "підгоріло".

Президент країни-агресорки Путін в черговий раз зробив заяву, щодо "готовності застосувати ядерну зброю", зауваживши, що ядерні ракети напоготові.

Про загрози та перспективи ситуації, яка склалась, більш детальніше в коментарі для ТСН.ua роз’яснив колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Як завжди, диявол криється в деталях. Йдеться про тренувальні місії", - каже Селезньов, аналізуючи заяву польського дипломата про війська НАТО в Україні.

Та додає: "Наприклад, тренувальна місія "Orbital", яка готує військовослужбовців для військової служби правопорядку. Ще ряд тренувальних місій, пов’язаних з виконанням функціональних обов’язків з розмінування. Є тренувальні місії іншого формату: місії, які готують медиків, фахівців з інженерної підготовки. Таке має місце".

За словами Селезньова, те, що безпосередньо регулярні війська НАТО не задіяні в бойових діях – це очевидно.

"Чи є відповідні фахівці, які допомагають налаштовувати та використовувати, наприклад, ракети SCALP та Storm Shadow – цю інформацію я не можу ні підтвердити, ні спростувати. В любому випадку, чому важлива присутність західних інструкторів - вони, по-перше, мають фідбек, зворотній зв’язок. Вони можуть побачити, наскільки ефективними є алгоритми. Крім того, часто іноземні військовослужбовці не тільки навчають наших військових, але й переймають досвід української армії", - каже Селезньов.

Щодо заяв Путіна військовий експерт висловився так: "Путін як завжди маніпулює, намагаючись відбілити себе та свою діяльність, а і з західних країн зробити цапів відбувайлів. Але, мені здається, що весь світ отримав "щеплення" від риторики Путіна та його поплічників. Не варто довіряти Путіну, бо він бреше щоразу".

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