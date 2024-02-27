Війська НАТО в Україні: які країни Альянсу можуть ввести свої сили на фронт (перелік)

Наразі лише одна країна НАТО не виключає можливості розміщення своїх військ в Україні.

У понеділок, 26 лютого, під час зустрічі у Парижі із європейськими лідерами серед питань щодо допомоги України обговорювалося відправлення сухопутних сил НАТО до України. За словами польського лідера Анджея Дуди, ця тема викликала найбурхливішу дискусію.

ТСН.ua зібрав, які країни розглядають можливість перекидання своїх військових частин до України, що про ініціативу Макрона кажуть у НАТО та як відреагували у Путіна.

Також читайте Одна із країн НАТО не виключає відправлення своїх військ до України

Франція не виключає ймовірності введення своїх військових до України

Про те, що Франція не виключає перекидання своїх військових на війну до України, оголосив президент Еммануель Макрон, який є ініціатором цього питання.

"Ми це обговорили. Наразі консенсусу щодо відправлення військ немає. Але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну", - сказав він.

Макрон натякнув, що його країна може ввести свої війська на фронт до України.

"Я абсолютно не казав, що Франція не підтримує. Я не буду знімати двозначність сьогоднішніх дебатів, називаючи імена. Я кажу, що це було названо серед варіантів", - зазначив він.

Слідом за Макроном також зробив заяву із цього приводу прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь та підтвердив, що їхня держава не відкидає цю можливість.

"Ми не можемо погодитися з тим, що Росія повинна виграти цю війну, що авторитарна країна повинна силою взяти під контроль демократичну країну. Тому що за Україною стоїмо ми. Якщо Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО, це тому, що вони бачать цю загрозу. Ми з Україною з першого дня. Ми й надалі підтримуватимемо українців", - запевнив Атталь в інтерв'ю Ouest-France.

Також читайте У Путіна відреагували на можливе введення військ НАТО до України

Що каже влада Польщі про ймовірність розміщення своїх сил в Україні

У Міністерстві оборони Польщі повідомили, що вони не розглядають ідею відправлення своїх військових до України. Про це сказав заступник польського міністра національної оборони Цезарій Томчик.

"У Польщі немає такого проєкту та ідеї", - коротко прокоментував польський чиновник, чию цитату наводить Radio Zet.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що питання відправлення армій союзників до України не мало жодного ентузіазму серед лідерів Європи.

"Найбурхливіша дискусія розгорнулася навколо питання відправлення солдатів до України. І тут теж не було абсолютно ніякої згоди", - сказав Дуда в інтерв'ю для видання Польське радіо.

Польська армія / Фото: Associated Press

"Польща не планує вводити свої війська на територію України. Я думаю, що не варто сьогодні спекулювати, чи будуть обставини, які можуть змінити цю позицію", - додав польський прем'єр-міністр Дональд Туск на прес-конференції у Празі у вівторок.

Відповідь Швеції, яка скоро стане членом НАТО

У Швеції, яка ще не є членом Альнсу, коментуючи заяву Макрона про можливість відправлення військ до України, сказали, що це питання "на цей момент є неактуальним".

"Якщо країна хоче відправити війська в іншу точку світу, це не впливає на НАТО. Французька традиція – це не шведська традиція", – цитує Крістерссона SVT.

Також читайте Відправлення військ НАТО до України: Дуда повідомив про рішення лідерів Європи

Чехія не планує відправляти війська в Україну

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що його країна не має наміру відправити сухопутні сили до України. Так він відреагував на заяву прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що кілька країн-членів НАТО розглядають можливість відправки своїх солдатів в Україну, пише Ceske Noviny.

А міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що нічого подібного про заяву Фіцо щодо перекидань військ вона не чула.

"Я нічого подібного не чула і не читала", - сказала вона.

Чи готовий Альянс направити свої війська на війну до України: відповідь генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що військовий Альянс не планує надсилати військові частини до України. За словами Столтенберга, "союзники щодо НАТО надають Україні безпрецедентну підтримку".

Він наголосив, що б удь-яке рішення про відправлення військ потребуватиме одностайності від всіх країн-членів.

"Ми займаємося цим від 2014 року та активізували свою діяльність після повномасштабного вторгнення. Але планів розміщення бойових військ НАТО в Україні немає", - наголосив генсек Альянсу у коментарі Associated Press..

Також читайте Відправлення військ НАТО до України: Дуда повідомив про рішення лідерів Європи

Реакція Кремля на ймовірність появи військ НАТО в Україні

У Кремлі заявили, що їм нібито відомо про те, що Європі обговорювалася тема відправлення іноземних військових до України. Речник президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков попереджає про конфлікт з НАТО, якщо війська Альянсу будуть воювати в Україні.

"Якщо це станеться, то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії та НАТО", - вважає прессекретар російського диктатора.

Пєсков також зауважив, мовляв, обговорення на Заході можливості відправлення військ до України -"важливий та новий елемент".

Читайте провідні новини сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.