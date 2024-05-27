Війська НАТО в Україні: які країни та за яких умов готові надіслати своїх солдатів

На початку травня 2024 року з'явилася інформація про те, що НАТО вперше, в конфіденційному порядку та без офіційних повідомлень, визначив щонайменше дві "червоні лінії", після перетину яких може відбутися пряме втручання військ Альянсу у війну Росії проти України.

Президент Франції Еммануель Макрон став першим європейським лідером, який ще у лютому 2024 року відкрито почав говорити про можливість введення військ Альянсу до України.

Чи будуть війська НАТО в Україні: хто із союзників "за" – ТСН.ua зібрав головні заяви.

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Польща та країни Балтії

Польща, Естонія, Латвія та Литва можуть ввести свої війська до України, якщо Росія досягне серйозних успіхів на фронті. Про пише німецьке видання Spiegel із посиланням на джерела.

За даними видання, балтійські політики побоюються, що через недостатню підтримку Заходу, зокрема Німеччини, армія Росії може досягти серйозного прориву.

"Східноєвропейські держави НАТО побоюються, що саме політика стримування і ненадання Україні передових озброєнь спровокує подальшу ескалацію з Росією", - пишуть журналісти.

За даними ЗМІ, країни Балтії та Польща не чекатимуть розміщення військ Росії на їхньому кордоні, краще вони самі відправлять війська до Україну. За такого сценарію блок НАТО перетворюється на сторону війни, чого справедливо побоюються канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден, додають джерела.

Раніше очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що правильно поставити президента-диктатора Росії Володимира Путіна в ситуацію, коли він не впевнений, що робитиме Захід.

На запитання, чи розглядає Польща можливість відправки своїх військ до України, Сікорський сказав: "Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити".

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що наразі сама Україна "поки що не бачить необхідності" у відправленні західних військ до України.

"Якщо цей момент коли-небудь настане, то про відправлення військ доведеться говорити не стільки всередині Естонії, скільки з нашими союзниками. Але сама Україна поки що не бачить у цьому необхідності", - наголосив Каріс.

За його словами, відправлення солдатів армії Естонії - це не його рішення, і не рішення уряду. Зробити це може лише парламент країни.

Франція

Президент Еммануель Макрон заявив, що Франція розглядала введення військ, якби росіяни прорвали лінію фронту і Україна попросила про допомогу.

"Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби було прохання України – чого сьогодні немає, – ми мали б легітимно поставити собі це запитання. Тому я вважаю, що виключити це апріорі – це не вивчити уроки останніх двох років", – зазначив президент Франції.

Макрон вважає, що нервова реакція Кремля на його заяву про можливе відправлення західних військ до України, є свідченням того, що ця ідея працює.

"Якщо Росія переможе, то наступної ж секунди безпеки вже не буде ні в Румунії, ні в Польщі, ні в Литві, ні в нашій країні", - наголосив Макрон.

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Чи можуть США втрутитися у війну в Україні

Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс розповів, що у разі успіху росіян у війні, Америці може довестися втрутитися у військовому плані.

"Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт – не просто з нашими грошима, але з нашими військовослужбовцями", – висловився Джеффріс.

Конгресмен зазначив, що Володимир Путін прагне захопити більше територій інших країн, щоб начебто "відтворити" Радянський Союз. Російський диктатор у цій агресії надалі погрожуватиме союзникам з НАТО.

Джо Байден – проти

Президент Джо Байден у нещодавній заяві 25 травня наголосив, що США і надалі будуть твердо підтримувати українців у боротьбі за свободу проти президента-диктатора Володимира Путіна, якого він назвав "жорстоким тираном".

Байден, зокрема відзначив критичну роль військових США у підтримці України та інших партнерів у світі. При цьому він ще раз наголосив – американські військові не воюватимуть в Україні, але військова підтримка США залишиться твердою.

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Фінляндія

Очільниця Міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країнам Заходу, зокрема США, не треба у довгостроковій перспективі відкидати можливість розміщення своїх військ в Україні.

"Важливо, щоб ми не виключали всього у довгостроковій перспективі, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною стане ситуація. Але позиція Фінляндії зрозуміла: зараз ми не відправляємо жодних військ і не хочемо це обговорювати", - заявила Валтонен.

Вона додала, що наразі всім прихильникам Україні потрібно зосередитись на тому, щоб надавати допомогу українцям.

Гучна заява екс-очільник Пентагону

Колишній міністр оборони США Роберт Гейтс закликав американських політиків краще пояснювати пересічним американцям, чому їх має турбувати війна Росії в Україні.

Він зауважив, що можливість введення військ НАТО до України не можна виключати, але відкрито заявляти про це також не варто.

Що каже Зеленський про війська НАТО в Україні

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливе відправлення інструкторів та військ НАТО до України. Він сказав, що як країна у стані війни, "ми позитивно сприймемо будь-яку допомогу", однак наразі "ніхто нічого не пропонував".

Водночас він зазначив, що перші сигнали надійшли через ЗМІ з боку президента Франції Еммануеля Макрона.

В Альянсі наразі немає спільної позиції

Представниця України при НАТО, пані посол Наталія Галібаренко розповіла, що після заяви президента Франції Еммануеля Макрона про потенційну готовність надіслати війська до України за певних умов, генсекретар НАТО констатував, що в Альянсі немає відповідного консенсусу – до цього там не готові. Він також згадав, що українська сторона не зверталася з проханням розмістити війська НАТО на своїй території.

Пані посол зазначила, що є країни, які кажуть, що вони принципово готові ухвалювати рішення про направлення своїх військовослужбовців. Це станеться, наприклад, якщо буде рішення на рівні НАТО. Інші зазначають, що навіть без рішення НАТО вони готові розглянути цю ініціативу, але якщо це будуть не збройні підрозділи, а, умовно, інструктори.

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Закрити небо України

Видання BILD повідомило, що деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва та діяти безпосередньо на території України – обговорюється можливість закрити небо системами ППО на заході України.

За даними видання, за розширення допомоги виступають Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва, Франція. Проти – США і Німеччина.

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Остаточних рішень щодо закриття неба над західними областями України поки немає, але йдуть переговори відразу про кілька сфер.

Так, обговорюється навчання солдатів ЗСУ інструкторами НАТО на території України.

Низка країн НАТО, зокрема Британія, Канада та Естонія, готові в майбутньому доставляти зброю та боєприпаси не лише до кордонів України, а й далі до лінії фронту. Нині у кількох західних країнах розробляється концепція "передової логістики".

Як введення військ НАТО вплине на перебіг війни

Військовий експерт Владислав Селезньов каже, що можливості української армії були б дуже посилені, якби ми отримали контингенти наших західних країн-партнерів.

"Якщо західні війська будуть присутні в Україні, це не означає, що вони перебуватимуть у районі, умовно, Часового Яру. Це може бути експертна допомога з підготовки техніки, озброєння, на що натякає французький президент Еммануель Макрон. Адже ми маємо західну техніку, обладнання, яке потребує делікатного обслуговування", - пояснив він.

На його думку, західних військових також можна задіяти на держкордоні між Україною та Білоруссю.

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Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що Україні потрібні військовослужбовці НАТО, які допомагали б навчати військових ЗСУ.

"У Великій Британії багато років уже десятки тисяч наших військовослужбовців проходять навчання. І це Росію ж не турбує, вони не розповідають, що це “червона лінія”. Тепер наше політичне керівництво просить зробити те ж саме, тільки на території України. Тому що в нас серйозні проблеми на фронті, і в нас немає часу відправляти людей на підготовку до Британії і чекати, поки вони там навчатимуться і повернуться. Це той самий процес, тільки він більший у часі", - зазначив експерт.

Можливі цілі військ НАТО в Україні

Екскомандувач силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес наголошує, що лише відправити війська НАТО до країни, яка воює, було б "надто просто". Треба спершу визначити стратегію того, до чого це має призвести, і як ефективно використовувати ресурси.

"Я знаю, що вони (війська НАТО - ред.) можуть тут робити. Можу вказати багато місць, де можна було б розмістити війська США або інших країн, щоб вони могли робити те, що було б корисним для України", – сказав Годжес.

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Він зауважив, що введення військ – у будь-якому разі, достатньо важливе політичне рішення, однак його не можна ухвалювати, якщо заздалегідь не буде визначено стратегічної мети.

"Стратегічна мета має полягати в допомозі Україні перемогти Росію, відкинути війська назад до кордонів 1991 року. Отже, це означає знищити російські логістику, штаби, зробити Крим непридатним місцем для російських військ. Мати можливість бити по логістиці в Росії до того, як росіяни збиратимуться атакувати Україну", - резюмував Бен Годжес.

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