Сльози на Мюнхенській конференції та екстрений саміт у Парижі: як ЄС реагує на дії США і РФ

Напередодні першої зустрічі американців із росіянами від початку російської повномасштабної війни Європа намагається якнайшвидше напрацювати нову й сильну позицію. Одразу було зрозуміло: єдиною вона не буде.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Мюнхенська безпекова конференція вперше у своїй історії завершилася сльозами. Голова заходу Крістоф Гойсген, який називав її "європейським жахіттям", на фінальному брифінгу не зміг стриматися.

Крістоф Гойсген розплакався під час виступу

"Після промови віцепрезидента Венса у п'ятницю у нас з'являється острах, що наша спільна ціннісна база вже не настільки спільна. Я дуже вдячний усім європейським політикам, які висловилися на захист наших цінностей і принципів. Ніхто не зробив цього краще за президента Зеленського", – сказав він.

Обговорювати спільні цінності ще напередодні європейців було запрошено до Парижа. Прем'єр Великої Британії, який доєднується до цього екстреного саміту, Кір Стармер, заявив: готовий відправити війська до України для забезпечення виконання мирної угоди. У статті, оприлюдненій ним у виданні The Telegraph, йдеться про виклик для колективної безпеки, що буває раз на покоління, з яким зараз зіткнулася Європа.

Кір Стармер

В Єлисейському палаці, окрім Стармера, надвечір чекають на німецького канцлера Шольца, італійську прем'єрку Мелоні, іспанського прем'єра Санчеса, данську прем'єрку Фредріксен, яка заразом представлятиме і Балтійські країни, нідерландського прем'єра Схофа, польського прем'єра Туска та президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, а також на генсека НАТО Рютте, в якого щойно відбулася зустріч з американським представником по Україні Кітом Келлогом.

Тим часом прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, який проводив переговори з президентом Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції, заявив агенції Reuters, що теж не виключає розміщення шведських Збройних сил як миротворців для гарантій безпеки в Україні.

Але називати Європу єдиною не доводиться: в Будапешті в цей самий час зустрічаються прем'єр Угорщини Орбан і прем'єр Сербії Вучич, чий міністр закордонних справ щойно завершив переговори з Лавровим у Москві перед тим, як головний дипломат держави-агресорки вилетів до Саудівської Аравії на переговори з американцями. А прем'єр Словаччини ще раніше повісив у соцмережі фото з військовим злочинцем Путіним, супроводивши його дописом, в якому назвав європейців "лузерами".

Голова Міноборони Литви Довіле Шакалієне коментує ситуацію, що склалася, невтішно: у НАТО є 3–4 роки, щоб підготуватися до великої війни. І саме нинішні дії європейських лідерів закладуть основу для зміцнення або розпаду Європи.

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