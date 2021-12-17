Військові на Донбасі зафіксували, як ворожа міна знесла вщент приватний будинок

Військові на Донбасі зафіксували, як ворожа міна знесла вщент приватний будинок

Окупанти посилюють атаки

Український військовий загинув на Донбасі. Це сталось на приморському напрямку. Відомо, що в бійця поцілив снайпер.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Ще один армієць дістав поранення, його побило осколками під час обстрілу селища Золоте, що на Луганщині. Його стан, кажуть медики, задовільний, загрози життю немає.

Окупанти посилюють атаки - в районі Новотошківського та Новолуганського зафіксували обстріли зі стрілецької зброї. Під артилерійським вогнем напередодні опинилися околиці Авдіївки. По Шумах та Пісках ворог бив із мінометів.

Як ворожа міна знесла вщент приватний будинок наші армійці зафільмували на відео.

Новини з фронту: на приморському напрямку загинув український військовий | Новини України

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