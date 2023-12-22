"Військкоми "віджали" фронтову "швидку"?": скандал в Одесі з жорсткою мобілізацією чоловіка набирає обертів

Представник благодійного фонду каже, що вимушений звернутись по допомогу до СБУ.

Гучний скандал з використанням "швидкої" ймовірно працівниками ТЦК Одеси вийшов на новий рівень. Нагадаємо, вчора з’явилось відео, на якому люди у військовій формі заштовхують в "швидку" чоловіка у цивільному. При цьому дівчина, яка була поруч з хлопцем намагається зупинити автомобіль і їй це вдається. Військові відпустили хлопця, але розгорівся потужний скандал через нецільове використання спецавтомобіля.

Благодійний фонд UUF, який купляв цей автомобіль, заявив про тверді наміри звернутись до СБУ.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив представник цього фонду Андрій Вельгош.

"Автомобіль точно наш. Всі автомобілі, які ми надсилали – ми надсилали їх на безоплатній основі виключно по запитах медиків бойових підрозділів або офіційних медичних закладів. Без оригінальних номерних знаків важко визначити, куди конкретно, по якому запиту надсилався цей автомобіль. Нам вдалось звузити коло до трьох", - розповів ТСН.ua Вельгош.

Та додав: "Якою була наша реакція? Ми були просто в шоці. Я вчора отримав безліч листів з прокльонами, з побажанням смерті всім нам та нашим близьким. Ми плануємо написати листа до СБУ з проханням розібратись в цьому питанні. Машина їхала на фронт рятувати життя. Ніхто не думав, що вона буде використовуватись для таких цілей".

До цього Андрій Вельгош додав, що вони ретельно з’ясовують, "хто віддав ТЦК автомобіль або у кого ТЦК його "віджав".

Він показав нам перелік тих, хто прохав такі автомобілі.

Перелік тих, хто прохав такі автомобілі у благодійників. Список наданий А.Вельгошем.

Адвокат Іван Ліберман, коментуючи нам відео з використанням "швидкої", заявив, що бачить ознаки злочину.

"Кримінальний злочин. Перевищення влади та службових повноважень", - каже Ліберман. За його словами, покарання можуть понести ті, хто передав у користування військовим цей спецавтомобіль.

Призначена перевірка

Своє чергою, військові кажуть, що поки що робити однозначні висновки рано.

В коментарі для ТСН.ua керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк так розповіла про ситуацію з дивною "швидкою": "Військова служба правопорядку проводить перевірку за фактом нецільового використання транспорту спеціального призначення. Призначено службове розслідування за цим фактом і за фактом незаконного застосування сили військовослужбовцями. Інциденту буде надано правову оцінку, винні будуть притягнуті до відповідальності. Перевірка триває".

Ситуацію прокоментували і в Одеському обласному ТЦК.

"За фактом порушення військовими порядку використання транспортного засобу спеціального призначення і незаконного застосування сили проводиться перевірка військовою службою правопорядку. Командувачем призначено службове розслідування, за результатами якого всім деталям інциденту буде надано правову оцінку, а винні - притягнуті до відповідальності", - повідомили у ТЦК.

Раніше повіломлялось про те, як в Україні посилили мобілізацію.

Читайте також: