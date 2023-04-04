Військкомат на Львівщині надіслав повістку людині без кистей і з протезами на ногах: чоловік обурений

Мешканець Дрогобича Руслан Кубай, який не має кистей обох рук та якому на початку року прийшла повістка, розповів нові подробиці цього випадку. Виявилось, що в нього немає не тільки кистей обох рук, а і кінцівок ніг. Тобто він рухається завдяки протезам на ногах.

Про ці подробиці Руслан Кубай повідомив в коментарі для ТСН.ua.

"По-перше, я знятий з військового обліку. В Дрогобичі я навіть не стояв на обліку, тому що прописаний в Новояворівську", - розповідає Руслан Кубай.

До цього він додає, що ця ситуація з повісткою його обурила.

Фото: Ruslan Kubay / Facebook

"Звичайно, це мене обурило. У мене немає не тільки кистей рук, у мене протези на обох ногах, я на протезах. Військомат переді мною не вибачався. Те, ще у військомата є некометентність – це трошки проблема нашої держави. Коли я приходив туди, то одразу повідомив, що є інвалідом першої групи, що у мене немає кінцівок рук та ніг. Приходив з документами, мене відправили на комісію", - каже Кубай.

За словами Руслана Кубая, в військоматі йому повідомили, що дають тимчасову відстрочку. "А коли я виклав в Facebook про те, що мене викликали повісткою, то мені змінили висновки комісії", - додає Кубай.

Своєю чергою, посадовці Львівської області, які курують питання надсилання повісток, нам відповіли, що, на їх думку, не вбачають в цій ситуації нічого скандального.

"Цьому громадянину було достатньо прийти до центру комплектування з відповідними документами, які свідчать про його стан здоров’я. Замість цього цей громадянин оприлюднив своє бачення ситуації в соцмережі", - розповіли нам львівські посадовці.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську поліція затримала чоловіка, який відмовився йти до військкомату.

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