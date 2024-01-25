Військова Аліна Михайлова відверто розповіла про втрати ЗСУ на фронті: "Вони шокувальні насправді"

Михайлова зазначила, що багато хто не розуміє, що таке війна.

Керівниця медичної служби "Ульф" Першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова розповіла про втрати на фронті. Вона зазначила, що їй відомі дані про їхній батальйон і втрати шокувальні.

Про це вона розповіла в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

"Я там знаю свої дані по батальйону, і для нас вони шокувальні насправді. Але я не можу уявити, а я знаю ще своїх, тих, хто прикомандировані до нас, я знаю їх, втрати зокрема. Я розумію, скільки позицій наших десь було втрачено, і скільки на цих позиціях – це ж питання трьох метрів землі, скільки було реально пролито крові за ці три метри землі", - пояснила військова.

Аліна Михайлова додала, що вона не може уявити, скільки щодня гине бійців на лінії фронту.

"Це ж питання, що більшість людей не розуміє, а що таке взагалі війна, як це відбувається. Десь так – піф-паф, стріляли, там зайшли красиво. Ні, це не так відбувається. Це відбувається не так, і це розуміння втрат загалом, ось у день, скільки загинуло бійців по всій лінії фронту, я навіть не можу собі це уявити", - сказала вона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Коли кажуть, що ми маємо економити патрони – як ми до цього дійшли? - Аліна Михайлова

Повне інтерв'ю читайте за посиланням: Про "літо в Криму для ідіотів", втрати на фронті та чому воювати будуть всі: інтерв'ю з військовою Аліною Михайловою.

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