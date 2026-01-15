Військова частина відмовилась брати на службу: на Тернопільщині чоловік вигадав, як ухилитися від мобілізації

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

На Тернопільщині суд виніс вирок 35-річному чоловіку, який ухилився від призову за мобілізацією. Обвинувачений не визнав провини, заявивши, що не проти служити, але лише на власних умовах.

Про це йдеться у вироку Чортківського районного суду Тернопільської області.

Що відомо про справу

Згідно з матеріалами справи, у лютому 2023 року житель Тернопільщини пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його обмежено придатним. Чоловіку вручили «бойову» повістку для відправлення у навчальний центр у Кам’янці-Подільському, проте у призначений час на збірний пункт він не з’явився.

У суді чоловік висунув власну версію подій:

заявив, що його «забрали з вулиці», хоча він не перебував на обліку;

стверджував, що має серйозні проблеми з зором (складний астигматизм);

наголосив, що не ухиляється від служби в принципі, але запропоновані частини йому «не підходять».

Одного разу чоловіка таки відправили до військової частини, але його повернули назад через «низькі морально-вольові якості».

Контракт як спроба уникнути в’язниці

Під час судового розгляду захист звернувся з клопотанням закрити справу за «зміною обстановки» (ст. 48 КК України). Адвокат надав довідку, що обвинувачений вивчається як кандидат на службу за контрактом у прикордонний санаторій «Немирів».

Проте цей план провалився. З’ясувалося, що чоловік не пройшов внутрішню перевірку ДПСУ саме через наявність чинного кримінального провадження. Суддя зауважив:

«Обвинувачений не виявив щирого наміру йти служити, коли йому надавалася така можливість, а спроба піти на контракт виникла лише під загрозою вироку».

Чому суд не повірив у «проблеми з зором»?

Хоча повторна ВЛК у 2025 році підтвердила проблеми з зором, лікарі чітко зазначили: чоловік придатний до служби у частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах та підрозділах логістики. Таким чином, стан здоров’я не давав йому права повністю ігнорувати повістку.

Свідок, заступник начальника РТЦК, підкреслив у суді, що жодних законних підстав для відстрочки у підсудного не було, а його небажання служити в конкретних підрозділах є суто суб’єктивним.

Вирок суду

Чортківський районний суд визнав докази провини вичерпними.

Рішення суду:

Відмовити у звільненні від відповідальності через «зміну обстановки».

Визнати чоловіка винним за ст. 336 КК України .

Призначити покарання — 3 роки позбавлення волі.

Суд постановив, що таке покарання є необхідним для виправлення засудженого, оскільки він систематично ухилявся від виконання конституційного обов’язку.