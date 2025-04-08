Військова частина відмовилась брати 31-річного чоловіка на службу: як його покарали

На Житомирщині засудили чоловіка за ухилення від мобілізації / © ТСН.ua

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У Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка за ухилення від мобілізації. На суді він заявив, що протягом 2022-2023 років військові частини відмовлялись брати його на службу.

Про це йдеться у вироку Червоноармійського районного суду Житомирської області (назв суду недекомунізована — ред.)

За даними суду, жителя Житомирської області визнали придатним до мобілізації. У вересні 2024 року він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що «у вересні 2024 року отримав від працівника ТЦК повістку про виклик до ТЦК, однак на даний виклик не з’явився, тому що перед цим в 2022-2023 роках неодноразово працівниками ТЦК викликався та доправлявся до військових частин, але його відмовлялися брати». Чоловік наполягав, що доглядає за батьком, у якого 2 група інвалідності, та він відмовляється від мобілізації.

Працівник ТЦК підтвердив, що раніше чоловік приходив до військкомату та навіть їздив до військової частини, проте його відмовились брати на службу.

Батьки чоловіка стверджували, що він доглядає за хворим батьком, бо його інші діти перебувають за кордоном.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, чоловік відмовився від мобілізації, бо він «не розуміє української мови».

Дата публікації 14:43, 05.04.25 Кількість переглядів 26 Полярник без ноги: історія ветерана "Юріча" зі станції Вернадського