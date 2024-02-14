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Військова допомога від США: чи знайдуться голоси у Палаті представників і яка позиція "трампістів"

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Військова допомога від США: чи знайдуться голоси у Палаті представників і яка позиція "трампістів"

Джо Байден публічно звинуватив Дональда Трампа у підігруванні Путіну. / Фото: ТСН

Байден закликав негайно проголосувати за військову допомогу Україні.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав спікера Палати представників Майка Джонсона негайно поставити на голосування допомогу для України та інших партнерів. Голоси є і спікер це знає, - каже лідер США. Напередодні вранці, пропрацювавши всю ніч, Сенат таки схвалив запит президента, в якому понад 60 мільярдів - для України. Але це рішення не має сили, допоки його не підтримає Нижня палату Конгресу.  

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Байден закликав спікера Палати представників розглянути допомогу Україні

Сенат США продемонстрував неабияку працездатність і прагнення до результату. Після дебатів у ніч проти вівторка, під час яких противники допомоги Україні виголошували довгі промови і вносили деструктивні пропозиції, рішення таки було було ухвалено. За - проголосували демократи та трохи менше половини республіканців Сенату. Далі законопроєкт мають розглянути у Палаті представників. Президент Джо Байден звернувся до її спікера - негайно це зробити.

Сенат / © pixabay.com
Сенат / Фото: pixabay.com

"Не викликає сумнівів те, що у разі винесення на голосування у Палаті представників, закон буде ухвалено. Буде ухвалено. І спікер це знає. Тож я закликаю спікера дозволити усій Палаті висловитися і не дозволяти меншості найбільш радикальних голосів блокувати закон від самої можливості голосування", - сказав Байден. 

Трамп гальмує виділення допомоги Україні

Але спікер Джонсон, ніби випереджаючи події, ще до рішення Сенату, розкритикував їхній законопроєкт і дав зрозуміти, що не поставить його на розгляд. Через те - що там немає положень щодо укріплення американського кордону. Хоча такі пропозиції були напрацьовані, але зрештою відкинуті самими республіканцями. Провідну роль у цьому відіграє Дональд Трамп, який лідирує у своїй партії на президентських праймеріз.

Останніми днями він активно критикує допомогу Україні. То говорить, що готовий давати, але лише у позику, щоб "Україна не пішла до іншого". То докоряє європейським країнам, що вони платять менше. Що є неправдою - про те, що інші країни сукупно дають більше неодноразово говорили представники американської влади. Найрезонансніша його обіцянка - заохотити Путіна робити все що завгодно із країнами, що не вкладають достатньо грошей у свою обороноздатність.

Реакція Байдена на слова Трампа

"Чи можете ви уявити собі, щоб колишній президент Сполучених Штатів говорив таке, і це чув увесь світ? Найгірше, якщо він насправді так думає. Жоден інший президент у нашій історії ніколи не схилявся перед російським диктатором. Що ж, дозвольте мені сказати це якомога чіткіше. Я ніколи так не зроблю. Заради Бога, це тупо! Це соромно. Це небезпечно. Це не по-американськи", - заявив Джо Байден. 

Республіканка з трибуни Конгресу вимагає переговорів з РФ

Одна з яскравих представниць протрампівської групи у палаті представників Марджорі Тейлор Ґрін з трибуни Конгресу виголошує увесь набір російської брехні про Україну.

"Америка вже направила 113 мільярдів доларів на програшну війну в Україні. Це тотальне винищення цілого покоління чоловіків в Україні. Мають бути мирні переговори, досить надсилати порожні чеки, говорячи - продовжуйте відмивати гроші, продовжуйте корупцію", - заявила вона

Що кажуть республіканці

Праворадикали як Тейлор Ґрін погрожують звільнити спікера Джонсона, якщо той спробує винести допомогу Україні на голосування - говорить конгресмени-демократ Вайлі Нікел.

"Спікер чітко дав зрозуміти, що він повністю контрольований ультраправими мага-радикалами, одну з яких ми щойно чули. Хвіст крутить собакою. Водночас, я сподіваюся, що більшість республіканської партії проголосує за сенатський пакет допомоги, якщо їм дозволено мати свою думку з цього приводу", - сказав він. 

Тож, це буде справжнім тестом для конгресменів-друзів України з республіканської партії. Чи зможуть вони переломити ситуацію і змусити спікера поставити питання на розгляд. Республіканська більшість у Палаті представників лише на 7 голосів переважає демократів, тож голоси знайдуться. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 14 лютого 2024 року | Новини України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидати у президенти США Дональд Трамп зробив цинічну заяву щодо Росії та НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель різко висловився про заяви Трампа щодо погроз союзникам у НАТО.

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