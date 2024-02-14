Військова допомога від США: чи знайдуться голоси у Палаті представників і яка позиція "трампістів"

Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав спікера Палати представників Майка Джонсона негайно поставити на голосування допомогу для України та інших партнерів. Голоси є і спікер це знає, - каже лідер США. Напередодні вранці, пропрацювавши всю ніч, Сенат таки схвалив запит президента, в якому понад 60 мільярдів - для України. Але це рішення не має сили, допоки його не підтримає Нижня палату Конгресу.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Байден закликав спікера Палати представників розглянути допомогу Україні

Сенат США продемонстрував неабияку працездатність і прагнення до результату. Після дебатів у ніч проти вівторка, під час яких противники допомоги Україні виголошували довгі промови і вносили деструктивні пропозиції, рішення таки було було ухвалено. За - проголосували демократи та трохи менше половини республіканців Сенату. Далі законопроєкт мають розглянути у Палаті представників. Президент Джо Байден звернувся до її спікера - негайно це зробити.

Сенат / Фото: pixabay.com

"Не викликає сумнівів те, що у разі винесення на голосування у Палаті представників, закон буде ухвалено. Буде ухвалено. І спікер це знає. Тож я закликаю спікера дозволити усій Палаті висловитися і не дозволяти меншості найбільш радикальних голосів блокувати закон від самої можливості голосування", - сказав Байден.

Трамп гальмує виділення допомоги Україні

Але спікер Джонсон, ніби випереджаючи події, ще до рішення Сенату, розкритикував їхній законопроєкт і дав зрозуміти, що не поставить його на розгляд. Через те - що там немає положень щодо укріплення американського кордону. Хоча такі пропозиції були напрацьовані, але зрештою відкинуті самими республіканцями. Провідну роль у цьому відіграє Дональд Трамп, який лідирує у своїй партії на президентських праймеріз.

Останніми днями він активно критикує допомогу Україні. То говорить, що готовий давати, але лише у позику, щоб "Україна не пішла до іншого". То докоряє європейським країнам, що вони платять менше. Що є неправдою - про те, що інші країни сукупно дають більше неодноразово говорили представники американської влади. Найрезонансніша його обіцянка - заохотити Путіна робити все що завгодно із країнами, що не вкладають достатньо грошей у свою обороноздатність.

Реакція Байдена на слова Трампа

"Чи можете ви уявити собі, щоб колишній президент Сполучених Штатів говорив таке, і це чув увесь світ? Найгірше, якщо він насправді так думає. Жоден інший президент у нашій історії ніколи не схилявся перед російським диктатором. Що ж, дозвольте мені сказати це якомога чіткіше. Я ніколи так не зроблю. Заради Бога, це тупо! Це соромно. Це небезпечно. Це не по-американськи", - заявив Джо Байден.

Республіканка з трибуни Конгресу вимагає переговорів з РФ

Одна з яскравих представниць протрампівської групи у палаті представників Марджорі Тейлор Ґрін з трибуни Конгресу виголошує увесь набір російської брехні про Україну.

"Америка вже направила 113 мільярдів доларів на програшну війну в Україні. Це тотальне винищення цілого покоління чоловіків в Україні. Мають бути мирні переговори, досить надсилати порожні чеки, говорячи - продовжуйте відмивати гроші, продовжуйте корупцію", - заявила вона

Що кажуть республіканці

Праворадикали як Тейлор Ґрін погрожують звільнити спікера Джонсона, якщо той спробує винести допомогу Україні на голосування - говорить конгресмени-демократ Вайлі Нікел.

"Спікер чітко дав зрозуміти, що він повністю контрольований ультраправими мага-радикалами, одну з яких ми щойно чули. Хвіст крутить собакою. Водночас, я сподіваюся, що більшість республіканської партії проголосує за сенатський пакет допомоги, якщо їм дозволено мати свою думку з цього приводу", - сказав він.

Тож, це буде справжнім тестом для конгресменів-друзів України з республіканської партії. Чи зможуть вони переломити ситуацію і змусити спікера поставити питання на розгляд. Республіканська більшість у Палаті представників лише на 7 голосів переважає демократів, тож голоси знайдуться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидати у президенти США Дональд Трамп зробив цинічну заяву щодо Росії та НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель різко висловився про заяви Трампа щодо погроз союзникам у НАТО.

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