Військова допомога від США: чому політики і досі гальмують її виділення

Сенат Сполучених Штатів оприлюднив комплексний законопроєкт, що водночас вирішує і питання безпеки американського кордону, і містить допомогу союзникам, зокрема, понад 60 мільярдів доларів для України. Сенат має розглянути його вже у середу. Але спікер нижньої палати Майк Джонсон фактично підтвердив: він не збирається виносити цей законопроєкт на голосування у Палаті представників.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

"Понад два місяці роботи - і сенатський законопроєкт нарешті готовий до розгляду. Лідер верхньої палати Чаш Шумер каже - вони будуть готові голосувати вже у середу, 7 лютого. Президент Джо Байден у зверненні на офіційному сайті заявив, що рішучо підтримує цей законопроєкт, бо він дасть йому повноваження розвʼязати кризу на американському кордоні і водночас допомогти партнерам", - зауважує Ольга Кошеленко.

Але спікер палати представників Майк Джонсон на вихідних повідомив конгресменам, що винесе на голосування альтернативний законопроєкт, який передбачає лише допомогу Ізраїлю, пояснивши це тим, що питання Ізраїлю нагальне. У неділю Джонсон був гостем телеефіру і кілька разів уникав прямої відповіді на запитання, чи винесе він на голосувати комплексний сенатський законопроєкт. Але врешті розкритикував його, давши зрозуміти, що сенатори провалили роботу.

Майк Джонсон

Ініціативу Джонсона про допомогу окремо Ізраїлю речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр назвала цинічним політичним маневром. Радник президента Байдена з нацбезпеки - хитрощами.

Проти комплексного законопроєкту виступив екс-президент Дональд Трамп. Він сказав, що республіканцям має бути соромно голосувати за нього. Найімовірніший кандидат у президенти, Трамп неодноразово повторював - рішення від усіх проблем - лише обрання його президентом.

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Нагадаємо, Байден, ймовірно не підпише законопроєкт Палати представників без допомоги Україні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон представив у суботу окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю без підтримки України після того, як Сенат досяг попередньої імміграційної угоди, за яку він має намір проголосувати цього тижня.

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