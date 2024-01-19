Військова допомога від США: що каже Байден і чому республіканці продовжують її блокувати

Конгрес Сполучених Штатів напередодні ввечері проголосував за тимчасовий бюджет країни, розрахований до початку березня. Тож шатдауну - зупинки фінансування eряду не буде. Далі законодfвці мають перейти до розгляду питання додаткового фінансування для України. Президент Джо Байден розповів: єдиною перешкодою для цього залишається нечисленна група республіканців, яка виступає проти голосування.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.

Що каже Байден

Грошей для партнерів - України, Ізраїлю та Тайваню у тимчасовому бюджеті немає. Президент Джо Байден, який днями збирав лідерів Конгресу, щоб на даних розвідки пояснити, якої непоправної шкоди недофінансування України завдасть нацбезпеці США, поділився своїми міркуваннями.

Протиріч в угоді щодо впорядкування міграції на американському кордоні, яка має відкрити шлях для фінансування України, на його думку вже немає. За неї треба негайно голосувати, каже президент, але частина республіканців чинить опір.

"Переважна більшість членів Конгресу підтримує допомогу Україні. Питання, чи збирається незначна меншість її заморозити, що стало би катастрофою", - сказав Байден.

Джо Байден / Фото: Associated Press

Маленька група республіканців, яку згадує Байден, це ядерна підтримка експрезидента Трампа у партії.

Демократи та республіканці можуть не дійти згоди

Сам Трамп, який вже активно веде виборчу кампанію, напередодні відверто написав у соцмережі: він вважає, що угода по кордону республіканцям не потрібна, якщо вони не отримають все, чого хочуть. А це означає, що не буде і грошей для України.

Через те, що всередині республіканської партії є різні групи впливу, важко спрогнозувати, чи влаштує їх усіх текст угоди по кордону. Наприклад, група законодавців, зокрема й республіканців, із верхньої палати - Сенату працює над нею вже не один тиждень і рапортує про значний прогрес. Водночас спікер нижньої палати Майк Джонсон каже - з тих чуток, які доносяться до нього, цей документ немає шансів у палаті представників.

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Нагадаємо, у середу, 16 січня, президент США Джо Байден зустрівся з членами обох палат Конгресу, щоб обговорити важливість ухвалення його запиту, який містить, зокрема, понад $60 млрд на підтримку України.

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