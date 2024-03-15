Військова допомога від США: що кажуть республіканці і чому зброю хочуть давати в борг

Адміністрація президента Байдена не вважає за доцільне надавати допомогу Україні в борг. З ініціативою допомагати не задарма – лише в позику чи лендліз – днями виступив спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Військова допомога від США: що кажуть республіканці

На закритій зустрічі Республіканської партії Майк Джонсон пообіцяв, що спробує вирішити питання фінансування України за допомогою нового законопроєкту, який пропонуватиме гроші в борг, щоб, мовляв, американські платники податків не втрачали свої кошти. Це зволікання викликає серйозне занепокоєння в Євросоюзі. Високий представник ЄС Жозеп Боррель відвідав напередодні Вашингтон, де сказав, що наступні місяці будуть вирішальними у війні, тож закликав партнерів прискоритися.

"Ідея давати гроші Україні лише в борг – не нова. Першим її озвучив кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп близько місяця тому. Саме тоді, коли верхня палата парламенту – Сенат – проголосувала за допомогу Україні, і законопроєкт мав спуститися до нижньої палати Конгресу, очолюваної соратником Трампа Майком Джонсоном. Відтоді Джонсон успішно блокує розгляд законопроєкту", – каже Ольга Кошеленко.

Що пропонує Джонсон

Ідею проголосувати за допомогу Україні у вигляді позики або лендлізу – тобто оренди чи викупу зброї – цього тижня він озвучив на закритих зборах республіканців. Як пише видання Politico, в частині партії назріло невдоволення зволіканням з допомогою Києву.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон / Фото: Associated Press

"Якщо спікер швидко не запропонує план схвалення іноземної допомоги, що давно відкладається, законодавці з його власної партії можуть змусити його, приєднавшись до демократів у маневрах, які спрямують законопроєкти про допомогу в обхід спікера. Але який би план Джонсон не запропонував, майже напевно це коштуватиме йому глибокого розколу в Республіканської партії. Її незначна більшість у два голоси вже вимагає від нього покладатися на голоси демократів для ухвалення більшості основних законів", – йдеться в матеріалі.

Що кажуть у Конгресі

В Конгресі існують уже 2 петиції про відкликання, завдяки яким законопроєкт можуть винести на голосування в обхід спікера. Збір голосів наразі йшов не дуже активно, бо республіканці не хотіли виступати проти нього. Втім, затягування грає проти Джонсона, він надто довго годує однопартійців обіцянками в той чи інший спосіб вирішити питання.

Зараз у нього є ще одне легітимне виправдання – спочатку Конгрес має розглянути питання федерального бюджету, щоб 22 березня вкотре не настав шатдаун. А потім Палата представників піде на тривалі канікули і повернеться аж 9 квітня. Тож новий законопроєкт теоретично можуть почати розглядати лише у квітні.

Втім, як демократи Конгресу, так і адміністрація Байдена пропозицію давати гроші Києву в борг не розглядають серйозно. Речник Держдепу Метью Міллер днями сказав, що вони не вважають доречним обтяжувати Україну зовнішнім боргом. Радник Білого дому Джон Кірбі напередодні сказав, що вже ухвалений сенатський законопроєкт якнайкраще відповідає потребам України, і знов закликав спікера поставити його на голосування. Дотиснути Джонсона сподіваються і в Пентагоні.

Що кажуть у ЄС

Кредитування України неприйнятне для Сполучених Штатів ще й тому, що інші партнери, обʼєднанням яких так пишався Вашингтон, допомагають, не очікуючи повернення своїх коштів. Голова європейської дипломатії Жозеп Борель напредодні зустрівся у Вашингтоні з американським колегою. Обговорили, як сказав держсекретар Ентоні Блінкен, невпинну допомогу Україні. Але саме її припинення турбує європейців.

Ситуація з боєприпасами на полі бою настільки критична, що цього тижня США зважилися виділити Україні екстрену допомогу на 300 мільйонів доларів. Це стало можливим, бо вартість раніше виділеної допомоги перерахували і знайшли додаткові 4 мільярди доларів, втім, витрачати їх не хотіли, бо в бюджеті не залишилося коштів на поповнення власних запасів. Але нових пакетів не буде доти, доки Конгрес не проголосує за нову допомогу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 19:00 за 15 березня 2024 року | Новини України

Нагадаємо, директор ЦРУ Вільям Бернс під час слухань у Палаті представників США заявив, що ситуація на полі бою в Україні залежатиме від американської допомоги.

Читайте також: