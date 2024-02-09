Військова допомога від США: що відомо про голосування у Сенаті і що говорять про Україну

Сенат Сполучених Штатів зробив перший крок до ухвалення допомоги Україні. Голосування, що відбулося напередодні, було процедурним і далі настав час обговорення та внесення правок. Плану "Б" на випадок, якщо гроші для України не будуть виділені, не існує - заявили у Білому домі.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Що відомо про головування у Сенаті

Перше голосування у Сенаті було процедурним, але показало хороший запас голосів. Його підтримали не лише демократи, але й частина республіканців. Згідно із розкладом наступні два тижні сенатори мали працювати у своїх штатах, але лідер верхньої палати Чак Шумер заявив - працюватимуть над законом, допоки робота не буде виконана. Втім головна перепона очікує законопроект не у Сенаті, а в Палаті представників. Поки що її спікер Майк Джонсон радить дочекатися, коли свою частину виконає верхня палата.

Джонсон не поспішатиме просувати допомогу Україні через Палату представників. Він не раз скептично висловлювався щодо її доцільності. Сподівання є на те, що проукраїнські республіканці зможуть натиснути на нього так, як це зараз роблять праворадикали і колишній президент Трамп. Саме він, за словами президента Байдена, чинить прямий тиск на партію.

Джо Байден / X (Twitter)

Плану "Б" на випадок якщо Конгрес не зможе ухвалити допомогу немає - про це сказав радник Білого дому Кірбі. Вони все ще сподіваються на двопартійну підтримку України.

Байден та Трамп використовуватимуть тему України під час виборів

Те, що Україна буде аргументом як Байдена, так і Трампа у президентській кампанії, вже очевидно. Чинний президент тепер чи не щодня згадує про роль Трампа у залякуванні Конгресу і перетворенні його на хаос. А близький до Трампа діяч Такер Карлсон, якого називають одним із претендентів на посаду віцепрезидента при Трампі, у Москві взяв двогодинне інтервʼю з Путіним. Жодного гострого запитання не пролунало. Путін натомість отримав можливість переповісти на багатомільйонну аудиторію Карлсона своє викривлене бачення історії, звинувачувати Україну і Захід у війні. Карлсон не заперечував і сміявся з несмішних реплік Путіна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини за 9 лютого 2024 року | Новини України

Нагадаємо, 16 листопада 2023 року президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні.

Президент Байден запросив у Конгресу США $61 млрд на допомогу Україні, але Конгрес США пішов на канікули, не ухваливши допомогу Україні.

Читайте також: