Військова допомога від США: що відомо про перемовини та чи отримає Україна фінансування

Перемовини між республіканцями та демократами щодо американського кордону, які мають водночас відкрити шлях для ухвалення допомоги Україні на наступний рік, не припинялися у вихідні. Сенатори з обох партій, які мають контакти з безпосередніми учасниками перемовин, подають геть протилежні сигнали: демократи кажуть - угода близько і може бути досягнута вже цього тижня, республіканці заперечують - не раніше наступного року.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Що кажуть республіканці

"Сенат продовжить свою роботу сьогодні - в останній передріздвяний тиждень. Лідер демократів Чак Шумер зміг пролобіювати це рішення, щоб спробувати ухвалити фінансування для України до кінця цього року. Утім загальний успіх справи залежить від багатьох факторів. Чи багато республіканців погодяться залишитися у Вашингтоні? Лідер демократів може їх лише попросити, але не змусити працювати понаднормово. І головно - чи буде готова угода щодо кордону, над якою республіканці та демократи напружено працюють от уже тиждень", - каже Ольга Кошеленко.

Один із провідних республіканців сенатор Ліндсі Грем вважає, що за стіл переговорів сіли запізно. Фінальні домовленості, певен він, будуть після нового року.

"Гадаю, що це питання перейде на наступний рік. Я розмовляв з учасниками перемовин. Білий дім включився п'ять днів тому. Вони надіслали доповнення з положеннями про безпеку кордону, які не змінили політики. Ми спілкувалися з ними, починаючи з вересня", - каже Грем.

Ліндсі Грем / Фото: Associated Press

Що кажуть демократи?

У демократів на обриси майбутньої угоди з республіканцями поглядають з острахом. Адже користуючись моментом, їхні політичні опоненти хочуть максимально обмежити можливості для потенційних мігрантів просити притулку у США. Втім заради фінансування для України партія президента готова на чимало поступок.

"Мені потрібно побачити фінальний зміст домовленостей, але найпевніше я їх підтримаю. Я розмовляв з кількома учасниками переговорів. Вони наполегливо працювали усі вихідні. І сподіваюся, ми зможемо досягти результату цього тижня", - каже Кріс Кунс.

Що каже пані посол України в США

Після візиту президента України минулого тижня республіканці підтвердили - не мають сумніву щодо важливості підтримки України. Але спочатку хочуть вирішити свої питання.

"Зараз усі погляди прикуті до Конгресу, і ми сподіваємося на прогрес, про який почуємо, що вони змогли знайти рішення. Знаєте, як колишній міністр фінансів, я погоджувала чимало бюджетів із нашим парламентом. Я розумію важливість місцевих пріоритетів і те, наскільки важливі дискусії про кордон. Ми можемо лише молитися і сподіватися, що буде знайдене рішення, і що угода, якої вони зможуть досягти, дозволить швидко прийняти рішення також щодо підтримки України", - каже пані посол України у США Оксана Маркарова.

Посол України в США Оксана Маркарова / Фото: Associated Press

Згідно із даними Білого дому, близько мільярда доларів для України залишається за програмою президентських повноважень.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експосол України у США розповів про варіанти подальшої допомоги зі Штатів.

Крім того, ми раніше інформували, що цього тижня очікується, що Сенат США проголосує за допомогу для України.

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