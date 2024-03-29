Військова допомога від США: що відомо про розмову Зеленського і Джонсона та коли очікувати прогресу

Президент України Володимир Зеленський поговорив по телефону зі спікером палати представників Майком Джонсоном, а головком ЗСУ Олександр Сирський - із начальником комітету обʼєднаних штабів Чарльзом Брауном. Українська сторона намагається посилити діалог, адже допомоги від Конгресу і досі немає. Тим часом, в інтервʼю американському телеканалу CBS Володимир Зеленський розповів - Росія готується до нового наступу наприкінці травня- на початку червня.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Розмова Зеленського і Джонсона: що відомо

Попередній контакт спікера палати представників Джонсона і президента України Зеленського був у Вашингтоні у грудні, коли український лідер відвідував США особисто. Після тієї зустрічі спікер Джонсон обіцяв вирішити питання допомоги Україні і запевняв, нібито у приватній розмові Зеленський сказав йому, що гроші потрібні щонайпізніше до кінця лютого. Вже завершується березень, Конгрес до 9 квітня - на великодніх канікулах. І очевидного прогресу у цьому питанні немає.

Напередодні Зеленський знов поговорив із Джонсоном - по телефону, розповів про ситуацію і значення лідерства Конгресу - сказав у зверненні.

Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Трохи більше Зеленський сказав в інтервʼю американському телеканалу CBS - Росія готує новий наступ наприкінці травня-початку червня. І хоч ситуація на фронті зараз краща, аніж була 2 місяці тому, без американської допомоги Україна програє - сказав Зеленський.

Головком ЗСУ Сирський із американським колегою Брауном також напередодні обговорили потреби України у найближчі місяці, зокрема як захищатися від російських ракетних та бомбових ударів та розбудову фортифікацій.

Що відомо про ймовірність військової допомоги від США

Спікер Джонсон перебуває у лещатах як власної партії - республіканка Тейлор Ґрін після ухвалення держбюджету США збирає коаліцію за усунення спікера. Так і під тиском демократів. Під петицією за винесення допомоги Україні всупереч волі Джонсона вже є 191 підпис 218 необхідних.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон. / Фото: Associated Press

Наразі підписався лише 1 республіканець, але тиск на консерваторів, які підтримують Україну, буде посилюватися. Адже після канікул, що завершаться 9 квітня, Джонсону таки доведеться запропонувати бодай якесь рішення щодо України.

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Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що намагаються прискорити прийняття допомоги Україні у Конгресі.

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