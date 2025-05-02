Військова допомога США в обмін на українські надра: нові цікаві подробиці нової угоди

США та Україна підписали угоду про надра / © facebook.com

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Угода про надра між Україною та Сполученими Штатами набула конкретних обрисів після підписання важливого документу. Перша віце-прем’єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент поставили свої підписи під угодою, деталі якої невдовзі оприлюднив український уряд.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

Ця угода поширюється на всю суверенну територію України — в кордонах 1991 року, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, який презентував документ у Верховній Раді. Проєкт закону про ратифікацію угоди — уже зареєстровано в парламенті. В уряді сподіваються, що депутати розглянуть його вже наступного тижня. В цій угоді немає безпекових гарантій. Але в ній йдеться про військову допомогу США.

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Загальна вартість усіх корисних копалин в Україні близько 15 трильйонів доларів. І значна частина цих покладів у східних областях. За словами міністра фінансів США Скота Бессента, підписана угода — сигнал для Росії про те, що між Сполученими Штатами і Україною немає розбіжностей.

Юлія Свириденко коротко відкоментувала по пунктах цю угоду. Порівняно з кабальною угодою, яку нав’язувала Києву команда Трампа після знаменитої сварки в Овальному кабінеті, підписаний варіант відрізняється дуже суттєво.

Ось кілька пунктів:

Власність і контроль над надрами залишаються за Україною. Раніше американці хотіли, щоби надра перейшли до США, поки міфічні 500 мільярдів доларів, про які заявляв Трамп у перші тижні свого президентства, не буде компенсовано.

Створюється американсько-український інвестиційний фонд, який буде фінансуватись внесками України і США. Розподіл внесків порівну, 50 на 50. Також Україна і США матимуть рівну кількість голосів у правління Фонду. Переваги американців, якої вони хотіли в управлінні, не буде.

Національна власність захищена. Державні компанії залишаються у державній же власності. Це, зокрема, стосується Укрнафти та Енергоатому, на які вже накидали оком розробники американської версії угоди.

Жодних боргових зобов’язань цією угодою Україна не визнає і не компенсуватиме жодного центу з тих не п’ятисот і не трьохсот, а насправді близько ста мільярдів доларів допомоги Вашингтона, яку надавала адміністрація Джо Байдена. США можуть інвестувати, заробляти, але жодних зобов’язань для України про виплату чогось там заднім числом.

Угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Але вона також передбачає, що Україна не може погіршувати поточні умови для США, змінами своїх законів в майбутньому. І в той же час її домовились переглянути, якщо майбутні зобов’язання України перед ЄС будуть суперечити зобов’язанням перед США. Ці дві тези, здається суперечать одна одній. Силу підписаної угоди погодились визнати вищою за українське законодавство. Яке, схоже, доведеться змінювати під цю угоду. Вона діятиме без обмеження в часі, а розірвати її в односторонньому порядку буде не можна.

Ще одна важлива деталь: Фонд, який створюють Україна і США наповнюватимуть доходами лише з нових ліцензій. Це означає, що Україна сплачує до цього спільного фонду 50 відсотків доходу від нових ресурсних розробок, від нових ліцензій на видобуток, а не від усіх взагалі, як хотіли емісари Трампа. Угода не регулює видобуток та доходи від видобутку інших копалин. Також вона не стосується доходів від української інфраструктури, як початково пропонували США.

Україна та США підписали угоду про надра / © facebook.com

США і Україна не обкладатимуть податками внески і з доходу фонду. Перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну — у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково, повідомляє Юлія Свириденко. Саму угоду має ратифікувати Верховна Рада

Найцікавіше на сьогоднішній момент — про зброю. Свій внесок у Фонд Сполучені Штати можуть зробити в тому числі у формі військової допомоги Україні.

«США роблять внесок у Фонд. Крім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і НОВОЮ допомогою — наприклад, системами ППО для України», — пише перша віце-прем’єрка.

Так, зброя вже не буде безкоштовною. За неї доведеться платити — грошима чи ліцензіями на розробку родовищ. Але головне, що такий підхід має розблокувати надання нових пакетів. Адже до того Трамп відмовлявся навіть за гроші продавати Україні життєво необхідні ракети для систем «Петріот». На що нещодавно поскаржився Зеленський.

Загалом Угода між урядами США та України «про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови», так вона називається офіційно, не деталізує всіх умов. Це — базовий документ, який виставляє певні рамки для підготовки наступних, з більшою конкретикою.

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