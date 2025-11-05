Тетяна Чорновол / © ТСН

Реклама

Військова та бойова командирка, екснардепка Тетяна Чорновол пояснила, у чому різниця між російською та українською армією. Вона наголосила, що зараз в українській армії спостерігається страшна тенденція тяжіння до російської.

Про це вона розповіла в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

«Ми розвиваємося неправильно, вони розвиваються правильно. Вони від поганого йдуть до хорошого, ми від хорошого йдемо до поганого. Поки що в поганому ми відстаємо від російської армії, тому що ми ще трошки попереду. У хорошому ми ще не настільки відступили назад, тобто ми відступаємо від хорошого. Це погана тенденція», — пояснила вона.

Реклама

Чорновол зазначила, що на її напрямку є «стежка смерті», де не виживають, проте росіяни все одно туди йдуть. Вона наголосила, що зараз українське командування намагається тяжіти до схожого.

«Це означає, що їх привозять до зони висадки і відправляють на цю стежку. Чи є можливість втекти? Звичайно є. Там є шанс вижити, тут нема. Це означає, що жива сила для командирів — це ресурс. Чому я це розповідаю? Бо найстрашніше, що це хоче наслідувати українське командування, де людьми можна розпоряджатися, як ресурсом. Я бачу велике тяжіння української армії до цієї системи російської. Командуванню подобається оця абсолютна контрольованість над ресурсами, над життям. От ми захотіли їх туди відправити, ми дуже легко це зробили. Захотіли сюди, дуже легко зробили сюди. Тобто ми захотіли утримати ці позиції, ми не зустрічаємо жодного опору. Наші солдати туди зайдуть. От дуже їм подобається ця керованість», — пояснила військова.

Більше відео дивіться за посиланням.

Раніше Тетяна Чорновол розповіла, чи допомагає їй мандат на фронті.