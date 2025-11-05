ТСН у соціальних мережах

Військова-екснардепка Тетяна Чорновол відверто відповіла, чи будуть її діти воювати

Військова відверто розповіла, чи готова, щоб її діти воювали.

Військова та колишня народна депутатка України Тетяна Чорновол наголосила, що поки воює вона, її діти будуть вдома.

Про це вона розповіла в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

Тетяна Чорновол наголосила, що з її родини воює вона, а тому вона не готова відправити на фронт своїх дітей.

«Це ще одна причина, чому воюю я. Я вважаю, що кожна родина повинна дати когось, хто буде воювати. Тут моя совість спокійна, що з моєї родини воюю я. Це означає, що наразі, поки воюю я, мої діти можуть не воювати. А для матері це саме страшне, коли воюють її діти, тобто мені психологічно набагато краще в цьому житті, ніж багатьом матерям України, які відправили на фронт своїх дітей», — сказала вона.

Більше відео дивіться за посиланням.

Раніше Тетяна Чорновол розповіла, чи допомагає їй мандат на фронті.

