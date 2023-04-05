Військова "Відьма" розповіла, як ЗСУ готуються до контрнаступу: "Турбо-режим"

ЗСУ посилено готуються до контрнаступу та опановують нові техніки ведення бою за стандартами НАТО. Ворогу буде непереливки.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповіла бійчиня ЗСУ Ольга Бігар – офіцерка 241 ОБр ТрО Збройних сил України із позивним “Відьма”.

"Ми готуємося. У нас турбо-режим підготовки до наступальних дій. Хлопці кожного дня задають мені одне й те ж саме питання: коли ми їдемо? Кожен боєць розуміє, що там він найбільш ефективний, там він може якось застосувати свої сили і засоби. Загалом у нас триває загальновійськова підготовка. Кожен військовий або навчається, або воює. Тобто коли ти виходиш на відновлення, а на відновлення виходить кожен підрозділ, бо треба порахувати все, що втрачено і використано, в цей час особовий склад активно навчається", - зазначила "Відьма".

Офіцерка додала, що українські Сили оборони будують нові підходи для ефективного ведення бойових дій.

"Йдеться про загальновійськову і спеціальну підготовку, в залежності від специфіки застосування підрозділу. Якщо до цього ми більше уваги звертали на дії підрозділів у обороні, то зараз ми дуже багато працюємо над зустрічним боєм, над наступальними діями, ми застосовуємо зараз і натівську тактику, і ту тактику, яку ми вже відпрацювали під час ведення бойових дій. Тобто це такий собі симбіоз, це дещо абсолютно нове. Ми не користуємося тими патернами, які застосовує ворог. У них стандартні методички ще з радянських часів. За рахунок того, що в них великий потік кадрів, вони не можуть отримувати щось нове. Наші ж сили оборони зараз будують абсолютно нові підходи як до роботи з особовим складом, так і до роботи особового складу безпосередньо в місці бойових дій", - сказала бійчиня ЗСУ Ольга Бігар.

Нагадаємо, у Міноборони США вважають, що Україна має всі можливості для переходу у контрнаступ.

Також міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що контрнаступ ЗСУ точно буде і пояснив, чому його деталі тримають в секреті.

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