Військова відверто висловилась про контрнаступ та заяви про Крим: "Ви тримаєте народ України за ідіотів?"

Військова Аліна Михайлова відверто висловилась про інформаційну політику України щодо контрнаступу та повернення Криму. Вона наголосила, що ситуація на фронті є вкрай складною, проте українцям розповідають про інше.

Про це вона розповіла в інтерв'ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

"Знову ж таки, це мій тригер, вибачте. Будемо давати концерт наступного року в Криму? Це абсурд. Це, напевно, для ідіотів. Ви тримаєте народ України за ідіотів?", - зазначила вона.

Також Аліна Михайлова розкритикувала заяви про контрнаступ, які не відповідали реаліям на фронті.

"Як розкрутили цей контрнаступ. Мінні загородження? Та пофіг, йдіть уперед, нам сказали, що контрнаступ буде успішний. Нам його розпіарили, ми його сидимо, чекаємо з чипсами перед телевізором. Це програшна позиція насамперед держави", - сказала вона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Коли кажуть, що ми маємо економити патрони – як ми до цього дійшли? - Аліна Михайлова

Повне інтерв'ю читайте за посиланням: Про "літо в Криму для ідіотів", втрати на фронті та чому воювати будуть всі: інтерв'ю з військовою Аліною Михайловою.

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