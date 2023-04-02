Військові без права брати до рук зброю: у 30 перших бійців будуть свої "тілоохоронці"

"Бути поруч" - духовне гасло військових капеланів України. Напередодні в Софії Київській відбувся випуск перших 30 служителів церкви, які завершили спеціальні курси Збройних сил України. Згідно із законом, капелани тепер мають бути військовослужбовцями, йдеться в ТСН.

Перші 30 капеланів, які за вимогою нового закону, підписали контракти ЗСУ, вже давно на фронті допомагають воїнам божим словом. “Хтось підходить, дякує, що ви з нами є. Ти, здавалося б, нічого не робиш, але для людей ця підтримка, ця присутність, навіть наша… Тому і гасло наше капеланське – бути поруч”, - каже військовий капелан отець Володимир Труш.

Вони у одностроях, у кожного не тільки церковний сан, але тепер і військове звання. Після пройдених курсів - служителі Бога тепер мають на озброєнні не лише віру, а й світські навички. “Знання психології - це дуже необхідно, нам якраз на курсах це допомагали пізнати більш глибше, щоб ми могли це використовувати в практиці”, - каже військовий капелан отець Микола.

Серед чоловіків - дияконеса Олександра Андріяшина, за плечима якого вже вісім років капеланської місії. З досвіду - бути жінкою-священником у війську - ще більша відповідальність. “Вони очікують підтримки і навіть іноді, як роль матері, подруги – так, багато, але Господь дає можливість справлятись”, - каже молодша лейтенантка капеланської служби ЗСУ дияконеса Олександра Андріяшина.

Урочисте богослужіння очолюють представники п’яти християнських церков. Тут благословляють прапор - символ міжконфесійного служіння. Військові капелани цього випуску - християни. Та є у війську і муфтії, і равини, тож гасло - бути поруч - тут українською, арабською та на івриті. “Ворог у нас один, всередині країни, ми як єдиний кулак. В одному окопі може бути і християнин і мусульманин, але вони українці, вони брати по духу. І тому наш прапор символізує саме єдність”, - пояснює начальник служби військового капеланства ЗСУ Олексій Терещук.

Священнослужителі у війську із початку війни, допомагають бійцям у найтяжчі хвилини. Розраджують чи дають пораду у сімейних питаннях, проводять таїнства хрещенняа просто на фронті, відспівують полеглих. Згідно нового закону, капелани повинні мати загальні військові навички - знати про види зброї і про заходи безпеки. Шість тижнів на базі військового інституту університету Шевченка священники проходили спеціальні курси. Та попри погони вони не матимуть зброї. “Я не буду брати зброю до рук - у військового капелана є помічник капелана, який виконує ці обов’язки і помічника, і тілоохоронця”, - зазначає лейтенант капеланської служби Дмитро Поворотник

Поруч із шевроном свого підрозділу капелани носитимуть нарукавну дужку "Бути поруч". “Я можу послужити нашим воїнам, я можу долучитися до того, щоб ми здобули перемогу, яку ми всі чекаємо”, - каже молодший лейтенант капеланської служби Андрій Гуль

Вже найближчим часом ці військові капелани вирушать у бойові частини - виконувати свою духовну місію.

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