Військові частини відмовлялись брати чоловіка на службу: яка причина і кого покарали

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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У Полтавській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Лохвицького районного суду Полтавської області.

За даними слідства, чоловіка визнали придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що не прийшов до військкомату, оскільки “незгідний та обурений був поведінкою працівників ТЦК та СП, бо останні напередодні, возили його по різних військових частинах, в яких не було потреби у військовослужбовцях такої військово-облікової спеціальності як у нього. У скоєному розкаявся. Зобов`язався виконувати усі обов`язки, які на нього покладе суд. Також зобов`язався виконати свій обов`язок із захисту держави, якщо йому повторно вручать повістку”.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, чоловік отримав повістку та ухилився від мобілізації через «дії жінки».