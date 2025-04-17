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Військові частини відмовлялись брати чоловіка на службу: яка причина і кого покарали
Житель Полтавщини пояснив, що не прийшов до військкомату, бо працівники ТЦК уже безрезультативно возили його по різних військових частинах, яким він виявився непотрібним.
У Полтавській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Лохвицького районного суду Полтавської області.
За даними слідства, чоловіка визнали придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.
На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що не прийшов до військкомату, оскільки “незгідний та обурений був поведінкою працівників ТЦК та СП, бо останні напередодні, возили його по різних військових частинах, в яких не було потреби у військовослужбовцях такої військово-облікової спеціальності як у нього. У скоєному розкаявся. Зобов`язався виконувати усі обов`язки, які на нього покладе суд. Також зобов`язався виконати свій обов`язок із захисту держави, якщо йому повторно вручать повістку”.
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 2 років іспитового терміну.
Нагадаємо, чоловік отримав повістку та ухилився від мобілізації через «дії жінки».